開幕不到1年！板橋港點吃到飽「晶匯點」3／2熄燈

▲板橋「晶匯點」主打港點吃到飽。（圖／取自晶匯點港式飲茶臉書）

記者黃士原／台北報導

位於板橋的「晶匯點」去年4月開幕，不到600元就可享港點熱菜吃到飽，但開業不到1年，業者卻公告將在3月2日熄燈，讓當地人覺得可惜，不過也有人直言「變來變去是餐廳最大致命傷」。

晶匯點位於板橋府中誠品生活館，是晶宴會館旗下的港式吃到飽品牌，去年2月5日試營運，但2月28日後就暫停營業，進行廚務設備、線路的檢修及調整，4月1日才正式開幕。餐廳無限供應30多種現炒料理、港點點心，以及現烤片皮鴨，每人599元，由於價格親民，開幕初期一位難求。

▲板橋「晶匯點」公告結束營業。（圖／取自晶匯點港式飲茶臉書）

雖然晶匯點CP值很高，但日前卻宣布將於3月2日熄燈，晶宴會館表示，主要是配合集團年度營運戰略調整，積極布局新的品牌及市場。

歇業消息傳出，不少板橋人覺得可惜，有人說「好吃，可惜了」、「找時間再來吃最後一次」、「600多元可以吃到這麼多品項很划算」，但也有人說「年後去吃午餐，品質至少掉一半以上，快炒全沒了，很不值」、「變來變去是餐廳最大致命傷」。

▲添好運限定3門市推出「90分鐘點心放題」活動。（圖／添好運提供）

另外，原本只提供單點的添好運，2月17日至2月27日平日，於台中JMall店、桃園站前店及高雄富民店推出「90分鐘點心放題」活動，高雄店時間為早上11點至下午5點，另外2家為下午2點至下午5點，每人666元可享主食、蒸點、煎/炸點、甜點吃到飽。

