ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

開幕不到1年！板橋港點吃到飽「晶匯點」3／2熄燈

▲板橋「晶匯點」主打港點吃到飽。（圖／取自晶匯點港式飲茶臉書）

▲板橋「晶匯點」主打港點吃到飽。（圖／取自晶匯點港式飲茶臉書）

記者黃士原／台北報導

位於板橋的「晶匯點」去年4月開幕，不到600元就可享港點熱菜吃到飽，但開業不到1年，業者卻公告將在3月2日熄燈，讓當地人覺得可惜，不過也有人直言「變來變去是餐廳最大致命傷」。

晶匯點位於板橋府中誠品生活館，是晶宴會館旗下的港式吃到飽品牌，去年2月5日試營運，但2月28日後就暫停營業，進行廚務設備、線路的檢修及調整，4月1日才正式開幕。餐廳無限供應30多種現炒料理、港點點心，以及現烤片皮鴨，每人599元，由於價格親民，開幕初期一位難求。

▲板橋「晶匯點」公告結束營業。（圖／取自晶匯點港式飲茶臉書）

▲板橋「晶匯點」公告結束營業。（圖／取自晶匯點港式飲茶臉書）

雖然晶匯點CP值很高，但日前卻宣布將於3月2日熄燈，晶宴會館表示，主要是配合集團年度營運戰略調整，積極布局新的品牌及市場。

歇業消息傳出，不少板橋人覺得可惜，有人說「好吃，可惜了」、「找時間再來吃最後一次」、「600多元可以吃到這麼多品項很划算」，但也有人說「年後去吃午餐，品質至少掉一半以上，快炒全沒了，很不值」、「變來變去是餐廳最大致命傷」。

▲添好運限定3門市推出「90分鐘點心放題」活動。（圖／添好運提供）

另外，原本只提供單點的添好運，2月17日至2月27日平日，於台中JMall店、桃園站前店及高雄富民店推出「90分鐘點心放題」活動，高雄店時間為早上11點至下午5點，另外2家為下午2點至下午5點，每人666元可享主食、蒸點、煎/炸點、甜點吃到飽。
 

關鍵字： 美食雲 板橋港點吃到飽 晶匯點

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

【猜拳決鬥】台灣燈會2駕駛搶車位爆口角　警提議立刻化解糾紛

推薦閱讀

板橋港點吃到飽「晶匯點」3/2熄燈

板橋港點吃到飽「晶匯點」3/2熄燈

清境農場山櫻花、八重櫻陸續盛開

清境農場山櫻花、八重櫻陸續盛開

新北第4家！松屋「蘆洲長榮店」籌備中

新北第4家！松屋「蘆洲長榮店」籌備中

日本無記名Suica卡、PASMO　3月恢復販售

日本無記名Suica卡、PASMO　3月恢復販售

1人1799元起住福容！+17元享早餐

1人1799元起住福容！+17元享早餐

14間胡志明市飯店地點＆價格懶人包！

14間胡志明市飯店地點＆價格懶人包！

微笑蜜樂南港展覽館店2／19開幕

微笑蜜樂南港展覽館店2／19開幕

卡比獸回來了！網盼燈會延長到2/28

卡比獸回來了！網盼燈會延長到2/28

大人的乖乖新品！草莓奶酒口味獨家開賣

大人的乖乖新品！草莓奶酒口味獨家開賣

2025台中元宵燈會懶人包！

2025台中元宵燈會懶人包！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

添好運全台3家推出點心放題

板橋港點吃到飽「晶匯點」3/2熄燈

Club Med北海道滑春雪只要4.2萬起！

新北第2家！台中最狂火鍋新莊店籌備中

三峽近賞「4000顆櫻花」齊放！

買豬排套餐送炸雞柳定食！福勝亭棒球經典賽優惠現省211元

新店萬坪亮點「趣悠天地」年底完工！

拐彎走進六張犁小巷！50多年眷村麵店

宜蘭最美櫻花隧道！粉色世界長達65米

嘉義最新「美式露營風咖啡車」超愜意

熱門行程

2025寶可夢盛會2/21起新北登場

11米皮卡丘2/21現身三重大都會公園，皮卡丘見面會、限量皮卡丘造型遮陽帽等你來拿唷~

最新新聞更多

板橋港點吃到飽「晶匯點」3/2熄燈

清境農場山櫻花、八重櫻陸續盛開

新北第4家！松屋「蘆洲長榮店」籌備中

日本無記名Suica卡、PASMO　3月恢復販售

1人1799元起住福容！+17元享早餐

14間胡志明市飯店地點＆價格懶人包！

微笑蜜樂南港展覽館店2／19開幕

卡比獸回來了！網盼燈會延長到2/28

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366