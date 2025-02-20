2025台灣燈會只到2／23！樂天女孩帶你走逛桃園光影樂園

▲2025台灣燈會有哪些必逛、必拍、必玩亮點？樂天女孩-陳伊，帶你直擊！（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／桃園報導

今年眾所矚目的光影奇幻旅程，就在桃園！2025台灣燈會以「光聚千塘串桃園」為主題，結合在地文化、地景特色與創新科技，打造兩大展區，分別是位於桃園機場捷運A18桃園高鐵站前廣場的「主燈展演場」，以及A19體育園區站周邊的「光的遊戲場」，有哪些必逛、必拍、必玩亮點？《ETtoday新聞雲》特派員－樂天女孩 陳伊，帶你直擊！

▲樂天女孩陳伊，帶你走逛桃園光影樂園。（圖／記者劉亮亨攝）

來到A18主燈展演場，便先被「迎賓門」層次豐富、動感十足的視覺效果所驚豔；穿越進入展區後，首站來到「聚光島嶼」燈區，透過如機械動態、紙雕、藤編藝術、演算法動態計算等創新燈光藝術，將馬祖、金門、澎湖、綠島、蘭嶼、龜山島與小琉球等台灣離島的自然壯麗與人文情懷，以光影形式呈現在眼前，彷彿一場光與影的島嶼之旅！

▲燈藝《山海間》以竹管、水霧及燈光，打造如夢似幻的燈光體驗。（圖／桃園市政府提供）

第二站「科技創潮」燈區，有兩大必玩的互動設施—《台灣好好玩》及《好運投手丘》。結合創新科技與潮流趨勢，運用動態捕捉、AI體感偵測、AR技術，透過光影的流動，體驗台灣各縣市之美與站上投手丘的熱血，帶來前所未有的沉浸式互動體驗。

▲特派員陳伊在《台灣好好玩》玩得不亦樂乎。（圖／記者劉亮亨攝）

還有充滿童趣的「喜心與境」燈區，以大家耳熟能詳的童話故事《綠野仙蹤》為靈感，結合桃園在地生態元素，打造一個奇幻冒險世界；展現國際燈組與祈福語言的「全球燈匯」；以及以竹編與循環材料展現永續理念的「永續台灣」，都讓特派員陳伊讚嘆不已！

▲喜心與境燈區的燈藝《花卉精靈的召喚：「雲之國」》以桃園市花—桃花，展現這座城市的律動與生機。（圖／記者劉亮亨攝）

▲全球燈匯燈區的燈藝《聚光千匯》以光之大樹為型，呈現台灣燈會經願望、祝福的灌溉而生生不息。（圖／桃園市政府提供）

▲永續台灣燈區的燈藝《湧》每半小時展演一次，透過竹圈及光影演繹海潮與生命間的緊密連結。（圖／記者劉亮亨攝）

逛完各個燈區精彩的燈組，當然也不能錯過兩座風格迥異的副燈！傳統風的《福耀蛟龍》透過花燈匠師的工藝，融入蛟龍、桃園埤塘地景、藝術與信仰，為傳統年節祈福；現代感的《航向守護》則結合燈光、剪紙藝術與音樂，帶來視覺與聽覺的雙重享受，象徵桃園作為國門，向世界展示無限魅力。

▲傳統副燈《福耀蛟龍》。（圖／桃園市政府提供）

▲現代副燈《航向守護》。（圖／記者劉亮亨攝）

重頭戲來啦！高達18公尺的主燈《無限樂園》，由藝術家李明道老師設計，靈感來自雲霄飛車與滑水道，運用AI及動作捕捉等嶄新科技，展現多變的超酷視覺語言；主燈秀的磅礡配樂也是展演的一大亮點，邀請旅美作曲家張菁珊作曲，與布達佩斯交響樂團合作錄製，展現獨特風格；燈會期間每日晚間6時開始，每半小時展演一次，視覺與聽覺雙重震撼讓陳伊也大推「絕對必看」！

▲主燈《無限樂園》。（圖／桃園市政府提供）

緊接著，陳伊來到A19光的遊戲場，首先開箱的是「光臨千塘國」燈區，作為台灣燈會唯一結合水域地貌的燈區，結合了互動體驗與光影，展現千塘之鄉的獨特魅力；最大亮點是人氣寶可夢在此坐鎮，除了超萌皮卡丘，還有全台最大卡比獸，可愛模樣讓陳伊也忍不住大拍特拍。

▲全台最大卡比獸，讓陳伊也忍不住大拍特拍。（圖／記者劉亮亨攝）

「活力發光站」燈區則利用場地特性展現動感與創意，結合棒球運動、親子互動元素與海洋生態，像是《光耀之球》與《星辰樂章》的絢麗光雕投影，不僅讓人邊玩邊感受桃園的活力與魅力，拍出的照片，也能成為朋友圈中的焦點！

▲《光耀之球》以棒球的運動意象及海洋意象的波動，象徵生命的躍動。（圖／記者劉亮亨攝）

親子必來的還有「青春光劇場」燈區，此區以跳跳跳馬戲團為主題，搭建許多大型充氣互動裝置，讓大小朋友都能盡情玩樂；還有馬戲團雜技、燈會限定劇場表演，趣味十足，不容錯過！

▲《月亮在唱歌》運用鏡面裝置打造色彩斑斕的迷宮，重拾童心來場久違的捉迷藏吧！（圖／記者劉亮亨攝）

「城市聚光燈」以「家」為燈區主題，透過原住民族、客家、閩南、眷村及東南亞等建築意象、文化符號，訴說桃園的多元文化與包容力。每一處燈飾都洋溢著濃厚的人情味，讓人不禁想拍下這溫馨的瞬間。

▲《家》以多元文化及包容為發想，結合不同文化建築鏡射串聯，呈現城市發展因族群匯聚而源遠流長的意象。（圖／記者劉亮亨攝）

此外，兩大展區周邊還有浪漫光環境、多元市集以及豐富的活動表演！陳伊尤其推薦A18展區附近的「桃園好農」市集，可以買到在地農產，還可以跟可愛的桃園吉祥物—ㄚ桃園哥稻草藝術合影喔！

▲桃園吉祥物—ㄚ桃稻草裝置藝術。（圖／記者劉亮亨攝）

▲青春光劇場燈區定目劇—跳跳馬戲奇遇記。（圖／桃園市政府提供）

2025台灣燈會在桃園展至2月23號，無論是搭乘高鐵、捷運，或接駁巴士，都能輕鬆抵達，交通超便利！趕快跟上陳伊的步伐，邀請家人朋友一起到桃園青埔，感受光影藝術的魅力，留下你們的專屬回憶！

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