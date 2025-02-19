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COMEBUY「3大熱銷飲品買1送1」挺中華隊！限時5天

▲▼COMEBUY。（圖／COMEBUY提供）

▲COMEBUY祭出應援買1送1優惠。（圖／COMEBUY提供）

記者蕭筠／台北報導

為中華隊應援！世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）即將開打，手搖飲品牌「COMEBUY」宣布祭出「3大飲品買1送1」優惠，包括經典珍珠奶茶、大麥紅茶都有，2月24日起限時5天開跑，限使用指定外送平台才可享優惠，各門市售完為止。

COMEBUY應援優惠來了，2月24日起至2月28日限時5天祭出「3大熱銷飲品買1送1」，優惠品項有「玉荷冰綠」、「大麥紅茶」及「珍珠奶茶」，只要使用Uber Eats下單即享優惠，各品項最多買2送2，單筆最高買6送6。

無法使用Uber Eats下單之門市則將於2月24日祭出限時1天「3飲品買1送1」，品項與上述相同。各門市數量有限，售完即提前結束活動。

▲▼日出茶太。（圖／日出茶太提供）

▲日出茶太祭出全品項買3送1優惠。（圖／日出茶太提供）

另外，日出茶太即日起至2月28日也祭出「全品項買3送1」優惠，只要透過LINE會員領取優惠券，憑券至全台街邊店即享優惠，每券限兌換1次，並以價低者為折扣品項。

日出茶太街邊門市包括基隆百福、新莊幸福、台北天成、淡水老街、內壢莊敬、八德廣福、新竹站前、竹北文興、竹北三民、竹北莊敬、高雄文衡共11間。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 COMEBUY 買1送1 日出茶太

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