住台南五星酒店「+16元住27坪套房」　享免費早餐、行政酒廊

▲指定月份入住台南遠東香格里拉，可享+16元入住套房。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

台南遠東香格里拉16年周年慶優惠再加碼，推出加價16元就能升等住進27坪雅仕套房，還能享受豪華閣貴賓廊禮遇。此外，憑指定身分證或護照號碼，對號入住優惠84折，雙人入住最低3150元起。

▲台南遠東香格里拉客房示意圖。（圖／業者提供）

台南遠東香格里拉作為台南最高樓層的指標五星級飯店，喜迎16周年慶，即日起推出「周年大驚喜，16元住套房」優惠專案，3月1日至4月30日期間入住「豪華閣尊榮客房」即可以16元加價購，直接升等為享有一房一廳、獨立更衣室的27坪寬敞「雅仕套房」，並享「豪華閣貴賓廊禮遇」，包含早餐、傍晚雞尾酒及小點、專人辦理入住退房、免費衣裝燙整一套與預約式會議空間2小時使用額度等多項體驗，每晚最低4966元起。

▲館內也擁有高空泳池。

除了「16元銅板價，升級入住萬元套房」方案，周年慶期間還有「對號入住」及「周年奢華升級．高樓層雙禮享」專案，即日起開放預訂3月1日至4月30日期間住房，凡身分證或護照號碼中含飯店郵遞區號「7、0、1、4、6」任一數字，憑證訂房任選尊榮客房、尊榮家庭房、行政家庭房型，不限平假日享84折起優惠，並可自由選擇搭配自助式早餐。專案優惠價3192元起，每張證件限訂一間客房。

▲台南晶英酒店即日起提供百萬名車讓旅客能免費使用。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

為了方便旅客玩台南，台南晶英酒店即日起免費提供百萬名車讓房客代步，只要透過官網訂房，就可免費使用，包括擁有運動風格十足的時尚雙門跑車BMW 4系列Coupé、以及結合豪華與科技感的BMW 3系列Touring旅行車，還享搭配高鐵聯票再享78折起優惠。

台南晶英酒店與BMW總代理汎德合作，免費提供熱門車款給房客試駕，方便旅人探索府城美景。飯店每日提供4個時段接受預約，每次體驗2小時，房客只需要持有效駕照即可輕鬆上路，春遊府城平日兩人成行每晚最低4066元起。

▲台南晶英酒店海東客房。

針對行政樓層商務菁英客，除了可於晚間至晶英貴賓廊享受Happy Hours美味小點與飲品，並於翌日早晨品嚐主廚現做豐美套餐式早餐，再加贈台南高鐵站來回專屬接駁外，還提供由專人駕駛BMW 7系列豪華旗艦房車，內裝配置按摩功能真皮座椅、個人觸控螢幕娛樂系統及沉浸式音響，打造極致舒適的移動體驗，兩人成行每晚9900元起，讓商旅往返也能尊爵不凡。