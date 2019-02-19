金門百年「壽記廣東粥」20日歇業！網友不捨：是我回家的動力

點評：金門同事真的傻眼！！

▲飄香百年的壽記廣東粥生意超好，等個半小時是常有的事。（圖／IG@3inkorea提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

廣東粥是金門人特色早餐，尤以壽記、永春和聯成廣東粥最為出名，但在昨（18）日壽記廣東粥卻在粉專上公告，2月20日起舊址不營業了，引來大批網友驚呼：「少了壽記這一味，以後沒有粥糜啦 」、「期待再相見」、「終於要擴大營業了嗎！」、「休息是為了走更長的路，辛苦了加油」、「是我回金門的動力」。

▲壽記廣東粥臉書公告2/20於現址正式休息。（圖／翻攝自壽記粥糜-百年金門戰地無米粥粉專）

壽記廣東粥18日粉專公告，「致 長年支持小店的客人&朋友們⋯謝謝 您們 合十感恩，小店將於108年2月20日在石坊腳現址正式熄燈休息，熄燈是為了下次的再次點燃做準備...期待日後有緣再見，休息是為了下次的開始做準備...造成您們不便深感抱歉」。

多數網友覺得相當不捨，「老闆你們是我回金門的動力，好好休息一下喔！期待下次相見」、「牌坊地標要神隱惹！期待百年壽記隱退後的蛻變重現」、「壽記粥糜回金門必吃，有詳細的新址嗎？」但也有網友指出，「這個新地址應該是在龍門社區，三番隔壁，到了應該就可以看到」。更確切內容，記者致電店家數通，截稿至今對方尚未接聽電話。

▲壽記廣東粥創於西元1918年，百年歷史為金門廣東粥第一老店。（圖／MIKA提供）

壽記廣東粥創於西元1918年，百年歷史為金門廣東粥第一老店，第一代粥糜創始人壽伯沿用傳統熬粥方式，加大骨精用木柴細火慢熬數小時，讓米粒完全與大骨湯融合在一起，粥裡比湯匙還大塊的豬肝，以及肉片、蛋、丸子等，最後再灑上芹菜提味，不只是觀光客來金門必吃，更是當地人滿滿的回憶。

▲壽記廣東粥料多味美，是觀光客來金門必吃，更是當地人滿滿的回憶。（圖／IG@3inkorea提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

料多味美的壽記廣東粥因老闆規矩較多，網路評價相當兩極，像是入內用餐一人要點一碗粥、不要未取得同意就亂拍照、亂走動，及一直不耐煩催促餐點等，都會被老闆唸，讓壽記廣東粥又流傳著「受氣廣東粥」之名。

▲壽記廣東粥因老闆規矩較多，讓「受氣廣東粥」之名不脛而走。（圖／MIKA）

壽記廣東粥

地址：金門縣金城鎮莒光路一段50號

電話：08-2327878

營業時間：08:00~12:30