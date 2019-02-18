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6.7成民眾滑IG衝景點！「全球10個IG打卡熱門國」出爐

點評：你去過哪些？
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▲▼澳洲，澳洲國旗。（圖／pixabay）

▲澳洲居「全球10個IG打卡國」榜首。（圖／pixabay）

旅遊中心／綜合報導

拍照後上傳IG幾乎成為現代人出遊必做之事！國際旅遊網站Big 7 Travel公布「全球10個IG打卡國」，前三名分別為澳洲、香港和加拿大，而美國、印尼及新加坡也入榜。

拍完照上傳社群平台是記錄旅程的一種方式，看準這個趨勢，國外旅遊網站Big 7 Travel日前公布「全球10個IG打卡國」，依據Instagram上被標籤#的次數、網站讀者搜尋及旅遊專家投票等三大要項，綜合評選出結果，最終由澳洲居榜首，再來是香港和加拿大分居二、三名。

▲▼ 雪梨大橋。（圖／達志影像／美聯社）

▲雪梨大橋為澳洲必遊景點之一。（圖／達志影像／美聯社）

另外，這項調查發現，有3成民眾會以Instagram做為選擇旅行目的地時的參考，更有高達67%的民眾會因為看到Instagram上心動的景點，進而造訪，顯示Instagram等社群平台對閱聽眾之影響力。

▲香港新年活動。（圖／香港旅遊發展局提供）

▲香港在instagrammable榜單中排名第二。（圖／香港旅遊發展局提供）

全球10個IG打卡國
1. 澳洲
2. 香港
3. 加拿大
4. 印尼
5. 南非
6. 馬爾地夫
7. 印度
8. 美國
9. 杜拜
10. 新加坡

關鍵字： 打卡國 旅遊新知 全球10個IG打卡熱門國 IG Instagram

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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