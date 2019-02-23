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桃園藝文特區親子火鍋　還有2層樓高溜滑梯、痛風海鮮鍋

Viviyu小世界 viviyu

集合愛吃、愛玩、愛旅行的朋友! 親子旅行說走就..

點評：大人開心吃、小孩開心玩～～
ETtoday餓勢力

▲上官木桶鍋。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

圖、文／Viviyu

上官木桶鍋新莊店相當知名，現在在桃園也吃的到了，就在桃園藝文特區附近，以前親子餐廳位址，也保留了海盜船球池與二層樓高的溜滑梯，來到上官木桶鍋桃園店就能享用吃豐盛的火鍋，還有滿滿的海鮮痛風鍋，也有溜孩子的空間，是近期蠻受親子客歡迎的聚餐餐廳，但整體價位來說是中上呦～

▲上官木桶鍋。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

門口的造型也和之前親子餐廳相差不遠，上官木桶鍋打的是頂級海鮮、黑毛和牛專賣店。

▲上官木桶鍋。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

剛好有公告過年營業時間，除夕和初一都有營業，但只營業至20:00，從初二開始恢復正常。

▲上官木桶鍋。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

一樓挑高的用餐環境，我們選在假日午餐時間剛開始還沒什麼客人用餐，店內也規劃很舒適，還沒有小包廂用餐區。

▲上官木桶鍋。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

店內有活體水族箱，像是波士頓龍蝦、鱈場蟹…等，限量供應，但要記得多備些資金就是了…

▲上官木桶鍋。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

來到二樓的用餐空間是比較適合親子客群，因為旁邊就有遊戲室空間，牆上也是維持同樣的叢林風格。

▲上官木桶鍋。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

平日、例假日用餐限時90分鐘，用餐需加收一成服務費，平日用餐共鍋需酌收150元，兒童共鍋50元(身高110cm-140cm)，但沒另外附上甜點，也不能折抵哦，有帶小孩的家長可能要注意一下。

▲上官木桶鍋。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

如果想要吃豪華一點，可以選擇痛風鍋系列，有滿滿的海鮮，真的可以吃飽飽，常有人吃不完還打包…我們二大二小則是挑戰了大胃王雙人套餐再另外單點一份餐點，真心覺得太飽，所以不要隨意嚐試呀～

▲上官木桶鍋。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

點完餐後有空檔，小孩們就坐不住啦，紛紛往遊戲室移動，但記得要穿襪子呦，這樣也乾淨衛生些。

▲上官木桶鍋。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

小型的溜滑梯還有大量的球池，真的可以讓小孩在這裡好好放風，可以讓爸媽在這好好吃頓飯～

▲上官木桶鍋。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

Vincent開心的往球池內跳，開始穿梭在球池裡玩的不亦樂乎，而且好像知道的人不多，所以當天午餐時間只有我們一組家庭客在遊戲區裡玩耍。

▲上官木桶鍋。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

整個海盜船都是小孩遊樂場，室內的空間也不用擔心吹風淋雨，蠻不錯的。

▲上官木桶鍋。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

入座時會先送上二桶蔬菜，點套餐都會先附上，桌上會有二個內崁式電磁爐方便煮火鍋用。

▲上官木桶鍋。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

蔬菜鍋有附上大量的高麗菜、火鍋料、水果玉米、金針菇、木耳…。

▲上官木桶鍋。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

蔬菜類的食材都蠻新鮮的，而且食材選擇蠻多樣化，份量不少。

▲上官木桶鍋。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

筷子使用木盒保護著，但我們是當天第一組客人，筷子卻只有三雙…應該是開店前也沒有先整理吧，不管如何就是先擦乾淨再使用會比較好…

▲上官木桶鍋。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

▲上官木桶鍋。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

自取的蜜茶和調味料區，如果想要喝其他飲料可以另外單點，調味料區沒有辣椒，所以想吃辣的朋友記得要升級鍋底…

▲上官木桶鍋。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

原味湯頭的個人鍋，如果要選其他湯頭通通都是加價80元，想說要試一下原味湯頭，比較適合喜歡清淡湯頭的朋友會喜歡，我個人覺得太淡…

▲上官木桶鍋。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

牛奶起司湯底$80、泰式酸辣湯底$80，另外加價升級了湯底，牛奶起司湯頭是比較香甜，適合小朋友吃，泰式酸辣湯則適合涮肉片吃，味道較重些。

▲上官木桶鍋。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

自然牛雪花牛50oz;無毒小草蝦25隻$2200（蔬菜只有一份共吃）

▲上官木桶鍋。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

這僅僅是雙人份餐點就已經相當驚人，50oz的自然雪花牛也太大了吧～～擺成像玫瑰花的造型，真的是很浮誇呀!!拍照也相當好看，用來打卡很吸引人…肉質不錯，雪花牛吃起來很肥嫩，燙一下就能吃，牛肉千萬不要燙太熟，吃起來才不會過老。

▲上官木桶鍋。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

梅花黑豬肉鍋(中)$360

想說小孩喜歡吃肉，而且點大胃王套餐時不知道原來份量驚人，所以就選了中份的豬肉鍋，應該點小份的比較剛好豬肉務必要燙至全熟，肉質也蠻甜美的，但相較之下我喜歡牛肉多一些~

▲上官木桶鍋。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

無毒小草蝦25隻+蛤蠣

看到這滿滿的草蝦海鮮船是不是也很浮誇，另外也可以選擇二隻小龍蝦，想想我們比較喜歡吃蝦就選了它。

▲上官木桶鍋。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

這滿滿的一船真的很驚人，即使是像我這麼愛吃蝦的人都快吃到投降，幸好隔壁桌的是友人可以幫忙救援，煮好之後往鄰桌放就可以了，哈哈～蝦子真的蠻新鮮的，很好剝，我們是放在最後才煮，因為煮完湯頭會變的很紅，喜歡喝湯的人會覺得很鮮，但火鍋的湯頭煮完蝦蝦之後也變得高普林，酌量就好…

▲上官木桶鍋。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

附餐選擇白飯、刀削麵和冬粉

▲上官木桶鍋。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

自然牛雪花牛放入原味鍋，燙約5秒鐘即可起鍋，趁著粉嫩的肉質時享用最是美味。

▲上官木桶鍋。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

泰式湯頭喝起來酸酸辣辣的口感，不會太辣，最適合用來涮肉片，不用另外蘸調味料就很美味。

▲上官木桶鍋。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

如果喜歡湯頭有味道的朋友建議要加價升級湯頭，味道會比較入味，也不用另外蘸調味料，比較好吃。

▲上官木桶鍋。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

用餐結束時服務人員會送上甜點menu讓我們選擇：供應的是明治系列的冰棒，可以選擇喜歡的口味，有點套餐可以選擇一枝冰棒或是豆穌朋的泡芙。

▲上官木桶鍋。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

豆穌朋的泡芙有巧克力和原味兩種，但我們當天都沒有挑這款，通通都是想吃冰～

▲上官木桶鍋。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

牛奶巧酥雪糕和白玉抹茶拿鐵雪糕

▲上官木桶鍋。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

牛奶冰淇淋雪糕

我個人是喜歡吃原味雪糕，所以選了牛奶口味，相當的香醇，明治的牛奶口味我很喜歡，是個蠻不錯的結尾。

▲上官木桶鍋。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

就在我們用餐完要離開時，服務人員告知現在剛好是二層樓高的溜滑梯開放時間～小孩們一聽到這消息，不禁歡呼了～～YA～

▲上官木桶鍋。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

戴上安全頭盔之後務必聽從服務人員的管制，以免撞到上一個溜下去的人，還是要有安全機制呦～

▲上官木桶鍋。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

看VINCENT開心的模樣就知道了，二層樓高溜滑梯真的蠻刺激，只是來回不斷的爬樓梯也蠻耗體力的，大約玩了三趟就差不多囉～嘻～

▲上官木桶鍋。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

上官木桶鍋桃園店的確是個適合親子用餐的好地方，來到這裡爸媽會很輕鬆，因為小孩吃飽後就會自動往遊戲區移動，有遊戲室真不錯。

▲上官木桶鍋。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

以上兩大兩小用餐需加一成服務費，兒童共鍋費50元，共消費3047元，難得姐姐來就帶她吃好料吧，鄰桌友人剛好有壽星，還有加送一盤肉的優惠，如果有最近要過生日的朋友也可以注意一下囉！

上官木桶鍋-桃園加盟店
地址：桃園市桃園區新埔八街59號
電話：03-3251122
營業時間：11:00 - 24:00
FB：https://www.facebook.com/yu0938805081/

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