再臭都要吃！桃園私房麵大推自製辣油配「臭仙蓋麵」　

點評：喜歡吃辣的朋友一定要加一匙試試啦

文、圖／Viviyu

四季春私房麵搬新家了，雖然二邊的位置不遠，但還是有不少熟客不知道原來已經遷址，最新的店面搬到中正路福利川菜對面，其實早年有四季春私房菜餐廳，供應不少手路菜，現在只能到四春私房麵回味一下，不過這次也發現原來牧石鍋物 Mushi Shabu-Shabu是同一家族經營的耶！！

地點就在同德十一街福利川菜斜對面，其實經過時會覺得很低調，門口前方可停機車，開車前來建議停中正路停車格。

其實這是我第一次來吃，友人說菜單好像跟之前差不多，我們則各自選了想吃的麵食再交換吃，這樣就可以一次吃到兩種口味，單價也算是中等價位。

小菜都在架上可以自取，如果滷味有需要加熱也可以請店家幫忙加熱，我本來預期會有像四季春私房菜的小菜，看了一下除了酸豆角比較特別，其他的平常都吃的到。

調味料都可以自行添加，其中最厲害的就是這店家自製的辣油，敢吃辣的朋友可以多加一點，我是吃辣幼幼班，原本的辣度就已經快受不了啦…

雲吞湯$55

實在是擔心點的辣度承受不住，所以加點了一碗雲吞湯分著喝，或許是吃了麵之後再喝湯，覺得很平淡，但雲吞很鮮。

臭仙蓋麵$90

臭仙蓋麵真的是還沒端上桌時就聞到一股濃濃的臭豆腐味，但顏色又不偌平常吃的臭豆腐顏色深，以為應該沒有很入味，但其實咬一口就發現，真的很臭，而且氣孔也煮的相當入味，很好吃，帶著軟度與豆香。

一旁還搭配了大量的毛豆與紅蘿蔔，讓麵條吃起來更豐富的口感，微辣的香氣，很順口好吃。

剁椒肉醬麵$80

在menu上已清楚標示辣，我們還是點來試試看，端上桌時還想說應該還好，因為看起來沒有什麼辣油，拌麵之後嚐一口，呼~辣呀~~

但這剁椒醬實在是很香，吃在嘴裡真的很香，搭上清脆的小黃瓜真的很不錯，令人會忍不住一口接著一口吃；這次到四季春私房麵吃了二款辣拌麵都很不錯，也有其他朋友推薦麻醬麵，不吃辣的朋友可以試試呦。

四季春私房麵

地址：桃園市桃園區同德十一街41號

電話：03-3258833