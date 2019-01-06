桃園低調神秘甜點工作室　純白超美空間沒預約吃不到

點評：超美的天啊!

圖、文／Viviyu旅遊美食世界

lindajia甜點工作室是一家相當隱密而且需要預約才能前往的店，純白色的建築物內部打造的像是雜誌裡的場景，每個月營業的天數相當少，一天也僅開放三個時段，想吃真的是靠緣份還有密切關注IG開放預約，因為老闆娘想要每天都做烘焙，所以一個月僅開放少少的時段讓客人可以在店內享用下午茶點心，所以要採快手預約才吃的到呦!!

位置就在同安街彩繪巷巷弄之中，純白色的建築物相當搶眼，但附近相當不好停車，如果開車前來可能需要繞附近停車位，大部份客人都是搭公車或是騎機車前往。

從門口外觀看應該猜不出來是賣什麼，因為沒有明顯的招牌，如果不是事先知情或是到內部參觀我應該也猜不出來…

門口的獅子也是招牌logo，很可愛俏皮的小獅子~

推開門一見到室內裝潢，真心的愛上這陽光充足的白色空間，透明的遮光版讓陽光灑落，木頭色調裝點，簡直就像是走進雜誌裡的場景。

來到內部環境可以看到工作室是真的有使用，但竟然可以排列的這麼整齊，老闆娘笑說因為她有強迫症，每樣物品都要整齊的掛在原處才行，真的令我相當佩服。

每天供應的點心都不相同，但都會將品項名稱放在櫃檯，如果有喜歡的種類也可以詢問老闆娘，像我們當天就多外帶了可麗露回家和家人享用。

室內區的小角落，也是我個人最喜歡的座位區，面對著整面書牆，藤椅坐起來也相當舒服。

小空間內備有許多日式雜貨，都是老闆娘精挑細選的商品，如果有喜歡的商品也可以詢問，我覺得老闆娘人很好，沒有商人的氣息，就像是來到朋友家般的感覺。

感謝友人發現這間好店還幫忙先預約，完全是我們喜歡的類型，就像是來到日本的感覺一樣。

架上的書籍都可以借閱，也是老闆娘的蒐藏，大多是跟點心、旅遊相關的書籍，她真心的喜歡烘焙呀~

以為只有室內空間，沒想到外面還有小花園，戶外座位區也佈置的很美，但我竟然沒有拍空景圖，就請大家到現場看看囉!

每人低消一杯飲料，本來想喝手工果醬汽泡飲，但當天只有百香果醬不是我的菜就改點咖啡；老闆娘說隔天要煮草莓果醬和藍莓果醬呀~~，這兩款都是我的愛呀!!只好下次再嚐了。

茉莉白毫$160

友人選了可以回沖的茉莉白毫，使用的茶具很有中國風，還附上了沙漏掌控沖泡的時間，這款茶喝起來會有淡淡的茉莉香氣，溫熱的茶飲很搭甜食，我下次來也想選茶。

草莓塔$150

友人先到知悉我必點草莓塔，所以先點好，我們特意選擇不同口味的甜點可以分食，一次就能吃到多款口味。

新鮮的台灣草莓就是王道，看看這嬌艷欲滴的模樣，品質相當好呀~

塔皮也是相當酥脆的口感，中間的杏仁香氣混合著鮮奶油的氣味相當滑順，酸酸甜甜的滋味融合在口中就像是戀愛的氣味~

帕芙若娃$140

以蘇聯芭蕾舞演員安娜·巴甫洛娃的名字命名；這種蛋糕以酥脆的蛋白酥為基底，內部柔軟，上方加入了大量鮮奶油與新鮮水果，但切開來的畫面不美就沒另外拍照，中間吃起來有點黏又帶著甜度的蛋白酥餅，我覺得味道還不錯，但一定要搭熱茶飲享用比較剛好。

藍莓生乳酪$130

晚到的我選擇了藍莓生乳酪，蛋糕上桌前我以為會是新鮮藍莓搭配著乳酪蛋糕混合款，上桌時看似簡單素雅，其實旁邊的是老闆娘自製的藍莓果醬，相當的濃稠且真材實料。

淋上滿滿的藍莓醬，每一口都吃的到果醬，生乳酪蛋糕下方的威化餅搭配著一起吃，真的是入口即化超濃郁的口感，出乎意料的喜歡!!我覺得我可以一個人吃掉二塊生乳酪沒問題!!藍莓果醬酸甜的滋味相當適合，真的是很美味。

原味拿堤$130

可麗露$60

當天現烤的可麗露就是特別脆!外皮有著焦糖脆口的香氣，中間卻如布丁般柔嫩，好吃的讓我自各外帶回家。

老闆娘又加碼送了我們瑪德蓮，綜合口味外觀看起來很像迷彩，口感有三種口味混合在一起，鬆軟的口感很不錯。

因為我們坐的時間較久，老闆娘和朋友享用香蒜吐司時又送我們一份，這可是非賣品呦~據說是來自花蓮的抹醬，相當好吃，我真想要請她幫忙開團購了~

這次來到lindajia甜點工作室，不管是甜點還是環境都相當喜愛，適逢試營運期間打九折的優惠，期待下回再訪能吃些不同的點心蛋糕，務必要提前預約呦~

lindajia甜點工作室

地址：桃園市桃園區同安街183巷1弄8號

IG：https://www.instagram.com/lindajia_/

12月訂位表單：https://goo.gl/forms/8X3lhFt7wtUeV8WG2