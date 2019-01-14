芋頭控就愛這味！桃園「脆皮芋頭酥」有爆漿瀑布內餡

點評：光看就覺得好ㄔ

文、圖／Viviyu

以前想吃傅伯伯脆皮芋頭酥總是得到中壢才吃的到，現在桃園火車站前也有女兒繼承衣缽，新開的傅伯伯脆皮芋頭酥．桃園站前店，對於我來說真的方便許多，尤其是現炸熱騰騰才好吃芋頭酥，還加入黑芝碟、花生、豆沙蛋黃、肉鬆蛋黃、爆漿起起、金沙芋頭酥…等口味，最新產品則是芋頭大福，完全適合我這芋頭控呀～

老闆娘很親切，還讓我可以一份可以組合二種不同口味，這樣就能趁熱吃一次解決，保持著最佳口感。

新上市的芋頭大福每日限量供應，也有禮盒包裝可以用來送禮也很體面好看。

傅伯伯脆皮芋頭酥中壢店曾有不少媒體前往採訪，還有報章雜誌露出，是中壢很知名的小吃。

除了芋頭系列口味，還有地瓜酥和地瓜餅，也都是先蒸過再成型，價格和芋頭一樣可以混搭。

芋頭餅真的是不誇張，大家都是五個一袋在買，因為冷掉也好吃，吃起來不會油膩。

剛好輪到我們點芋頭餅時已賣光，老闆娘幫我們現做現炸，看著一球球的內餡使用冰淇淋挖杓先挖好成型，是不是很可愛的模樣，看起來就好好吃。

老闆娘說蘇打餅乾用意是定型，所以只擦上薄薄的汁液，讓其更美觀。

芋頭餅放下油鍋那滋滋作響的聲音太生動，炸油也蠻乾淨的，吃起來比較安心。

剛炸好拿到時還有點燙手，熱呼呼的剛起鍋，餅乾相當酥脆，搭配著中間的芋泥內餡，真的是真材實料的口感，即使冷掉也好吃呀！

金沙芋頭酥、爆漿起司$50（二入一份）

咬下一口金沙芋頭酥，媽呀～這金沙內餡都快流下來了，實在是太誘人了！鹹香的滋味混合著芋泥的香氣，外皮酥脆，內部鬆軟，真的好好吃呀！！、

爆漿起司也是誇張的有彈性，剛炸好想拍照，結果起司拉絲拉的好長！

猶如瀑布般宣洩的起司，小小一顆爆漿起司芋頭酥也可以這麼狂！！我們在攤子旁拍照也引來不少路人好奇的看著這內餡，真的很厲害滿滿的起司絲，這一定要趁熱享用，外酥內軟的起司搭配在一起吃，真的很美味，讓我會想一吃再吃，幸好這裡離家不遠可以常去報到，很棒的台式下午茶，也推薦給大家！

傅伯伯脆皮芋頭酥．桃園站前店

營業時間：10:00～20:30

電話：0967330653

地址：桃園市桃園區大同路60號