內壢平價海鮮麵百元有找　麵裡60顆蛤蠣吃好吃滿！

點評：餓了><

文、圖／Viviyu旅遊美食世界

位於內壢火車站附近的好滋味麵館是間聲名遠播的平價美食麵館，門口經常擠滿排隊人潮，其實就是為了一嚐這一碗百元有找的海鮮拉麵，其中的蛤蠣更是多到滿出來，一碗大約有六十顆蛤蠣塞滿滿，讓底下的麵都看不見了，實在是超誇張的啦！！

我在撲空第三次之後終於吃到，前幾次不是遇到公休就是下午時間來訪，所以吃不到，這回特地查好營業時間前往，幸好元旦有營業…

位於巷弄之中附近有付費停車場，店前方則可以停機車，建議還是搭火車到內壢火車站再步行比較方便。午餐時間來到站前，門口早已是滿滿的人，原本以為是在排隊，其實是要自己找內用座位呦～

先研究一下店內菜單，有麵類、飯類、小菜類，但我看大家來到這裡唯一會點的餐就是海鮮系列～我們當然也不例外，差別是點主食，像是可以吃拉麵、薏麵、米苔目或米粉。

原本只想吃海鮮麵，但看到入口處老闆娘不斷的在弄著滷味，香味不斷飄來，忍不住又加點了盤小菜。

看看點餐單真的是一整排，等久就會吃到，而且仔細看老闆真的是一碗一碗煮著海鮮麵，這樣才能確保蛤蠣的熟度，每一鍋都是滿滿的蛤蠣呀…

餐具和醬料理採自取方式，點餐時就先付費。

我覺得店家自製的辣椒很有加分的效果，我平時少吃辣，但是加一些增添香味，真的提升不少，但真的蠻辣的，請酌量添加。

骨仔肉$60、油豆腐$20

我平常很少點骨仔肉，也應該說是較少店家有供應，當天很想吃就點了，原來這是我的菜，因為我不敢吃肥肉，通常骨仔肉都是靠近骨頭的位置瘦肉，吃起來也很有嚼勁，很好吃。

油豆腐建議蘸些醬料一起吃比較有味道。

海鮮意麵$90、海鮮拉麵$90

不管是海鮮拉麵還是海鮮意麵通通都是滿到看不見底下的麵，實在是太威了！！本來只是想要撥開確認一下底下的麵，結果滿到沒辦法：

就連想要喝口湯都有點困難，看看這乳白色的湯汁就知道，使用大量的蛤蠣才能煮出來的湯頭，蛤蠣需要加鹽吐沙才乾淨，有鹹香的鮮味，冬天吃很補耶…

費了好大的功夫終於把麵挾出來確認了，原來這是意麵～我平常也愛吃意麵，但想要吃兩種不同口味，意麵的口感偏軟一些。

我點的是拉麵，吃起來比較Ｑ彈有嚼勁，但要趁熱快點享用，不然壓在蛤蠣堆下面會悶軟呦～最上方有塊汆燙鮮魷魚，這也很新鮮有彈性，難怪有不少老饕都直接加點一盤，下次我也知道了…

看看這蛤蠣墳墓，滿滿的蛤蠣我排的好辛苦…就為了算到底有幾顆，數到這第70顆我就有點累了，難道這是整人遊戲嗎？也太多蛤蠣了吧？坐在旁邊的弟弟看不懂我在幹嘛，阿姨很認真的在算蛤蠣數量耶!!平常我在市場蛤蠣一斤買80元，這盤早就超過一斤了吧…

就在我快剝完蛤蠣殼的同時，得到了滿滿的沙子蛤蠣一顆，本來只是想請老闆娘幫忙撈掉有沙的部份，結果她換給我一碗全新的，所以我又重來一次…其實原本的那碗我也只剝還沒吃，該說幸好嗎？不然我怎麼可能吃的完啦！！所以後來第二碗如果是沒開的蛤蠣我學聰明要另外放在盤子上打開，我完全不想要再重來一次了。

在我剝完第二碗蛤蠣之後有種"終於結束"的感覺，我喜歡把蛤蠣全剝完再一次吃的感覺，蛤蠣其實都在麵下方，因為我很努力的在打撈掉在底下的蛤蠣，所以看起來不多，其實一碗裡大約有60顆左右的蛤蠣，真的是讓我都差點吃到會怕了～蛤蠣的鮮度很夠，但如果遇到沒開的蛤蠣記得要另外剝，有可能沙子沒吐乾淨，大部份的都很乾淨啦。

每桌一個大鐵盤可以丟，這滿滿的蛤蠣墳墓，集結了五碗蛤蠣麵之大成，實在是很驚人的數量呀！！

大人呀～冤枉呀～蛤蠣都他吃的～

真的是很驚人的數量，看的出來我後面沒力亂丟蛤蠣不想排了啦，沒有算出準確數字因為和其他人併桌享用，大約可推算二碗120顆左右，一碗平均60顆蛤蠣，以一碗90元的價格來看，真的是物超所值，絕對是愛吃蛤蠣的朋友不能錯過的好地方，內壢的好滋味麵館果然很威！！

好滋味麵館

地址：桃園市中壢區福德路90-1號

電話：03-455 5622

營業時間：11：00－14：00 17：00－20：00