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桃園異國風小火鍋百元有找　還有爆米花、冰淇淋吃到飽

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▲▼ 桃園鍋賣局百元小火鍋。（圖／Viviyu 提供）

文、圖／Viviyu旅遊美食世界

蠻常開車到桃鶯路上中油加站加油，發現這附近新開一間專賣百元火鍋『鍋賣局』，每次經過時裡面總是擠滿用餐客人，這更好奇這是什麼樣美味如此吸引人，這天晚上下著小雨天氣有點冷，最適合帶著小朋友來享用晚餐，趕緊來看看有何吸引人之處。

▲▼ 桃園鍋賣局百元小火鍋。（圖／Viviyu 提供）

這條桃鶯路感覺越來越熱鬧，臨近龜山工業區有許多人在此進出，自然聚集不少飲料店與餐廳，如果開車前往用餐，就要在附近繞繞找路邊停車位。

▲▼ 桃園鍋賣局百元小火鍋。（圖／Viviyu 提供）

店內環境光線明亮看起來乾乾淨淨，各桌子之間距離很大不會覺得擁擠，坐在這裡用餐還滿舒適。

▲▼ 桃園鍋賣局百元小火鍋。（圖／Viviyu 提供）

每人一小鍋份量剛剛好，依照喜好想吃什麼就點什麼，加熱使用瓦斯爐較為安全。

▲▼ 桃園鍋賣局百元小火鍋。（圖／Viviyu 提供）

汽水都是知名的可口可樂系列，旁邊則是冰沙製作機，吃熱呼呼火鍋搭配冰沙真的還滿過癮。

▲▼ 桃園鍋賣局百元小火鍋。（圖／Viviyu 提供）

另一邊的還有提供兩種冰涼飲料，不過喝起來覺得有點甜就是。熱飲機器選擇也滿多種有奶茶、咖啡與可可等等，直接按壓圖案就可以喝到。

▲▼ 桃園鍋賣局百元小火鍋。（圖／Viviyu 提供）

爆米花是最受到小朋友喜歡，拿杯子裝上一些當做零食吃還滿有趣，可惜只有原味吃多真的有點膩。

▲▼ 桃園鍋賣局百元小火鍋。（圖／Viviyu 提供）

霜淇淋機可也是一大特色，當天吃到的是哈密瓜口味，可以選擇用杯子裝來裝著吃，如果愛吃甜筒旁邊有提供。

▲▼ 桃園鍋賣局百元小火鍋。（圖／Viviyu 提供）

吃火鍋習慣搭配些沾醬，在醬料區看到大約八種，依照自己喜好調出適合的醬料。

▲▼ 桃園鍋賣局百元小火鍋。（圖／Viviyu 提供）

每種火鍋湯頭都會著名國旗圖案，再搭配牛、羊、豬或魚作出組合，依照食材不同價格都在一百多元。

▲▼ 桃園鍋賣局百元小火鍋。（圖／Viviyu 提供）

椰漿風情叻沙鍋（豬）$160
很能代表馬來西亞風味就是這叻沙鍋，鍋裡放置相當多種類食材，除肉片還有火鍋料、海鮮與蔬菜還滿豐富。

▲▼ 桃園鍋賣局百元小火鍋。（圖／Viviyu 提供）

混合叻沙醬與椰奶的南洋風味，湯頭有些清淡如果濃郁點會更好，稍待一下湯底煮沸就可以開始食用。

▲▼ 桃園鍋賣局百元小火鍋。（圖／Viviyu 提供）

高麗菜在湯裡燉煮後別有一番風味，雖然食材多種份量大多只有一個，如果想再吃可得自行加點。

▲▼ 桃園鍋賣局百元小火鍋。（圖／Viviyu 提供）

醇鮮牛奶起司鍋（牛） $170
牛奶起司鍋可是小朋友的最愛，同樣食材很豐富塞滿整個鍋子，幾乎看不到底下湯頭，牛肉只有四片真是吃不太過癮。

▲▼ 桃園鍋賣局百元小火鍋。（圖／Viviyu 提供）

中間可以看到有一大塊起司塊，再煮沸後迅速融化於湯裡，湯頭比例喝起來香甜可口。

▲▼ 桃園鍋賣局百元小火鍋。（圖／Viviyu 提供）

▲▼ 桃園鍋賣局百元小火鍋。（圖／Viviyu 提供）

海鮮與肉片在牛奶裡煮風味獨特，湯頭越煮越濃郁香甜，稍微滾一下會更美味。

▲▼ 桃園鍋賣局百元小火鍋。（圖／Viviyu 提供）

歐巴大醬鍋（羊）$150
這是第一次嘗試韓國風味的大醬鍋，吃百元鍋就可以品嚐到這樣異國風味，喜愛歐巴的朋友應該不會想錯過。

▲▼ 桃園鍋賣局百元小火鍋。（圖／Viviyu 提供）

第一口真覺得風味滿獨特，有點像是另一種味道的咖哩醬，只是少了點辣味必需要自己添加。

▲▼ 桃園鍋賣局百元小火鍋。（圖／Viviyu 提供）

奶油玉米鍋（牛） $170
這奶油玉米真的跟牛奶鍋味道滿相同，只是多了幾片玉米片在上面而已，添加食材內容也感覺差不多。

▲▼ 桃園鍋賣局百元小火鍋。（圖／Viviyu 提供）

▲▼ 桃園鍋賣局百元小火鍋。（圖／Viviyu 提供）

火鍋料大多味道較為清淡，牛奶湯頭煮後更加香甜，沾上點調味料鹹度比較剛好。

▲▼ 桃園鍋賣局百元小火鍋。（圖／Viviyu 提供）

▲▼ 桃園鍋賣局百元小火鍋。（圖／Viviyu 提供）

我們一家人點了四個小火鍋，沒有加點就吃得很飽，沒有多收服務費這價格還算平易近人。

▲▼ 桃園鍋賣局百元小火鍋。（圖／Viviyu 提供）

這裡可以自己挖的杜老爺冰淇淋，提供六種口味可以挑選，不過都被冰淇淋給塞飽沒吃到有點可惜。

▲▼ 桃園鍋賣局百元小火鍋。（圖／Viviyu 提供）

經過這次到『鍋賣局』就知道其特色，小火鍋的鍋底相當多樣，大多是異國風味多吃幾次也不會膩，另外飲料多樣且有冷熱飲可選擇，同時有霜淇淋與冰淇淋可以享用，冰淇淋口味多種可以吃的很過癮，餐點價格不貴且沒有多收服務費，其實單人只要點上小火鍋，根本不需加點就可以吃超飽，這樣平易近人價格當然受到大家喜愛，介紹給愛吃火鍋的朋友做參考。

鍋賣局百元小火鍋-桃園桃鶯店
地址：桃園市桃園區桃鶯路362號
電話：(03)377-5001
營業時間：11:00~23:00

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關鍵字： 鍋賣局百元小火鍋 桃園美食 達人美食 美食情報 Viviyu

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