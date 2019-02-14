桃園八德銅板美食早餐　超大份量蛋餅酥脆飽滿可口

點評：看來要去吃吃看了~

文、圖／Viviyu旅遊美食世界

這幾次去八德經過福國街的路邊，總看到這一家『蛋餅王大蛋餅』，只賣粉漿蛋餅就看起來很專業，而且看到大蛋餅就感覺很驚人，這天週末早上去完大湳市場後，特別開車繞過去品嚐看看，這家的蛋餅有何獨特之處。

這間早餐店就在福國街馬路旁邊，正好就在一個轉角處掛上紅色招牌，很容易就能找到店家位置。這裡距離大湳市場有一小段距離，但開車繞過來到是覺得還好，可以在路邊找到停車地方。

店家就是在騎樓下面的攤位販售，內用座位只有一張小桌子，只要販售給外帶客人為主。

販售商品種類相當少只有豆漿、紅茶與蛋餅而已，只有一般大蛋餅、玉米蛋餅與不加蛋蛋餅三種。

每份蛋餅都是現點現作，可以看到店家將調好粉漿倒入平底鍋，白色麵糊慢慢煎成漂亮金黃色澤，感覺食材使用上都是真材實料。

如果愛吃辣的人桌上辣椒很厲害，辣椒剛入口時有點辣，搭配上豆鼓獨特辣香在其中，加在蛋餅上面一起吃瞬間加分不少。





紅茶豆漿 $15 & 無糖豆漿 $15

所搭配都是都是豆漿類飲料，還好我早餐滿喜歡喝豆漿，希望身體少點負擔可以選擇無糖豆漿，入口黃豆香滿濃郁且沒有燒焦味，只是天氣冷溫度有點不夠熱。





玉米蛋餅 $50

能選擇總類不多只好挑選玉米蛋餅，看到蛋餅的份量真的很強驚人，現煎好的金黃色外觀香噴噴超迷人。

沒看錯每片都是雙層厚度，加上玉米粒、青蔥與雞蛋滿是好料，入口有著完美的紮實口感。中間有刷上醬汁帶著些鹹度，玉米粒有著乎意料甜度，搭配著表面香酥可口很有層次感。





大蛋餅 $50

另一份這店家招牌原味大蛋餅，絕對讓人吃飽的份量超驚人，酥脆表皮灑上胡椒粉一副可口模樣。

最近好像越來越流行這樣粉漿蛋餅，明顯較一般蛋餅更加紮實可口，煎的功夫很好熟度剛好酥酥脆脆，用料實在入口馬上就吃得出來，蛋餅口味沒幾種可以挑選，常常去吃較不會吃膩，如果跟我一樣喜歡粉漿，有機會可以繞過去品嚐，將這古早味早餐介紹給大家參考。