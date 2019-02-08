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中壢草莓生乳酪甜酸層次感佳　閃電泡芙原來是這樣來的！

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點評：草莓生乳酪草莓好大顆，閃電泡芙因為太好吃所以以閃電命名，下午就衝一波吧！
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▲清澄甜點製造所。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

文、圖／Viviyu旅遊美食世界

才剛吃完午餐就想來個下午茶，沒吃到美麗甜點就是感覺少了些什麼，就在中原商圈的巷弄之中，找到這間剛開不久的『清澄甜點製造所 sibrunch』，最近還蠻常來這附近吃東西，除非特地來找不然真的不太容易發現，以平價甜點與飲料為主的好吃甜點店，深受不少到訪過的客人喜愛，趕緊來看看有那些甜點這樣吸引人。

▲清澄甜點製造所。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

店家在中原商圈其中一條巷弄之中，與最熱鬧實踐路只隔一條街，如果開車前往中原夜市，大多將車子停在中原國小地下停車場。

▲清澄甜點製造所。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

門口旁邊就有整片綠色植物牆，在這鬧區之中給人清新自然感覺，是個適合拍照打卡的地點。

▲清澄甜點製造所。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

在舒服沙發上等待入座用餐的位子，隔著落地窗口可以看到路上來往的人們。

▲清澄甜點製造所。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

牆上懸掛的擺飾品頗有創意，可愛的小玩偶與一些料理器具，滿突兀且帶有強烈對比。

▲清澄甜點製造所。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

室內用餐座位數並不多，大概只有五、六張四人桌，料理吧檯就明顯大多，差不多佔掉一半空間，相信假日人多時應該很容易客滿。

▲清澄甜點製造所。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

既然已經到了草莓季節，季節限定的甜點當然有，例如草莓舒芙蕾、楓糖可頌或切片蛋糕等。

▲清澄甜點製造所。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

舒芙蕾鬆餅在網路上不少人都推薦，這次居然沒點到這一樣真的有些遺憾，找機會下次到訪時再來品嚐。

▲清澄甜點製造所。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

有免費WIFI可以使用，滿適合我這樣重度3C的使用者，每個人有低消一百元點杯飲料就超過了。

▲清澄甜點製造所。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲清澄甜點製造所。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飲料選擇真的很多，有咖啡、氣泡飲與花果茶飲等等，比較特別店家有自己烘果乾，果乾茶也滿有特色的飲料。

▲清澄甜點製造所。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

冰櫃裡放置的甜點種類很多，挑選個自己喜愛的甜點，搭配咖啡或水果茶飲料，放假就該如此放鬆。

▲清澄甜點製造所。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

覆盆子黑巧克力塔 $130

▲清澄甜點製造所。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

藍莓乳酪 $130

▲清澄甜點製造所。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

葡萄生乳酪 $120

▲清澄甜點製造所。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

抹茶白巧克力 $120

▲清澄甜點製造所。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

法式檸檬塔 $100

▲清澄甜點製造所。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

提拉米蘇 $100

▲清澄甜點製造所。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

熱帶水果 $130

才剛吃完飯點杯熱水果茶感覺還不錯，濃郁水果香氣瞬間散佈在空氣中，搭配上幾片自己烘過果乾更具特色。

▲清澄甜點製造所。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

草莓生乳酪 $130

看到我最喜愛的草莓怎麼可能不心動，鮮紅色澤一副垂涎欲滴模樣，如此賞心悅目讓人心情放鬆，當然不會想錯過這塊生乳酪。

▲清澄甜點製造所。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

有著濃郁草莓香氣與果肉口感，一般吃生乳酪都會覺得太甜，搭配點微酸味草莓更有層次，入口真會有幸福的感覺。

▲清澄甜點製造所。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

閃電泡芙 $70

原以為外觀會像閃電般的造型，上網查了一下才知道名稱由來，是因為太好吃如閃電般速度吃完。

▲清澄甜點製造所。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

長條狀外觀很適合拿在手上吃，超酥脆泡芙外皮真讓人驚豔，內餡是塞滿金黃色的卡式達醬，截然不同的層次變化一次就能品嚐到。

▲清澄甜點製造所。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

兩樣甜點與一杯飲料真的點了不多，三百多元的價格讓人可以接受，畢竟這裡算是學區價格也不會太貴。

▲清澄甜點製造所。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

甜點種類很多樣還有舒芙蕾鬆餅，搭配咖啡或茶點等飲料，環境舒服是個讓人休息放鬆去處，更是個享受慵懶時光的地方，介紹給愛吃甜點的朋友做參考。

清澄甜點製造所 sibrunch
地址：桃園市中壢區大仁五街34號
電話：(03)465-0020
營業時間：12:00~21:00

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關鍵字： 清澄甜點製造所 Viviyu旅遊美食世界 桃園美食 台灣美食 達人美食

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