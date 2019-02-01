超邪惡！桃園隱藏版吐司　爆餡大甲芋泥+雙倍起司

點評：好誘惑啊

文、圖／Viviyu旅遊美食世界

一日之計在於晨，我每天都最重視的就是早餐，所以經常會到處吃不同的早餐店，這次來到撲空三次才吃到的職人吐司部，點餐的當下真想納喊～～『我終於吃到啦～～』，如果不想像我一樣撲空的話，可以在出門前先看店家FB或是打電話訂餐確認營業時間；吃到了邪惡版的溶岩般起司，還有許多隱藏版的美食，像我這天還吃到了滿滿的芋頭雙倍起士吐司，絕對是芋頭控的朋友不能錯過的美食，也是我近期吃到最滿意的吐司早餐！

如果是開車前往，附近不太好停車，可能要停到朝陽公園或中正路停車場，大部份的朋友都是騎機車前來，門口就可停車。

才剛走進店門前就看到「進來前請先開啟空腹模式」，我來到這裡真的蠻餓的，只是現點現做再加上前面的客人，需要等15～20分鐘才享用。

有許多隱藏版料理會不定時推出，像我們這天遇到的是港式奶皇蛋餅、大甲芋頭系列產品，也是限量供應，真的是和其他早餐店不同，多了許多特製商品。

也有常態性供應的商品，光是吐司的選擇就相當多，大量訂餐需提前一天預訂，隱藏版料理會不定時推出新品。

劃好單就先到櫃檯點餐買單，結帳人員會告訴你大約需等多久，像當天是等15-20分，如果可以接受再點單。

因為店內的工作忙碌，所以請客人幫忙將餐盤、垃圾收到回收區，舉手之勞可以做到的事也加速了輪桌率。

當然餐具和調味料和餐具也是採自取式的方式，需要者自取。

幸好我們抵達的時間算是蠻早的，所以店內客人還不多，待我們點餐完畢之後已經坐滿滿，當然還有不少熟客很聰明會先打電話訂餐，就不需要花太多時間等候了。

店內的座位區也不多，大約五桌左右，因為大部份的客人都是外帶居多，再加上用餐速度也蠻快的，所以不太需要擔心沒位子。

最裡面的座位后是四人座，但是桌子有點太矮，反而是不方便用餐的…

蔗香紅茶$15、黑糖紅茶牛乳$30

吃早餐最基本的飲料就是紅茶和奶茶囉，職人吐司部的奶茶使用的是好市多鮮乳，所以喝的到奶香味，但因為加入黑糖也比較甜一些，我覺得如果像我一樣是點甜食早餐搭配會有點過甜。

港式奶皇蛋餅$50

我本來就很喜歡吃港式奶皇包，沒想到竟然可以結合蛋餅的方式，實在是很好奇是什麼樣的組合與味道，所以就立馬點了它～

蛋餅中間真的是滿滿的奶皇內餡，鹹鹹甜甜的口感，奶皇香味十足，流沙的感覺一定要趁熱享用，我很喜歡這味道，但最好兩人分食，因為吃多會容易膩口。

職人限定總匯（豬里肌、洋芋泥、生菜）$80

A先生說撲空三次才吃到，所以要選最澎湃的餐點，就選了這道職人限定總匯，看看這厚度真的是很有誠意，差點一隻手都要握不住的厚度，店內的蛋都是以滑蛋的方式煎，如果有特別需求半熟或全熟可以事先告知。加入了滿滿的洋芋，厚厚一層相當鬆軟，還有花生醬香甜的滋味搭配上豬排，真的是又香又美味。

芋頭雙倍起士吐司$60

對於我這芋頭控來說怎麼可能拒絕，所以選了最邪惡的芋頭雙倍起士吐司。使用的是大甲芋頭，滿滿的芋泥再搭配上滑蛋、滿滿的起絲，吃的時候還會有點牽絲的效果，芋泥雖然是甜的，但起司和滑蛋是淡淡的鹹味，剛好中和了口感，鹹香的滋味很好吃，我真的很喜歡呀，但每天芋泥是限量的呦，早點去才吃的到。

如果真的不知道要怎麼點餐，不妨可以參考牆上的圖文說明，相信可以更容易找到喜歡的口味，目前我在桃園最喜歡的吐司早餐也是職人吐司部，因為有店家的特色，一般店家也比較吃不到，但缺點是要等的時間較長，建議可以先打電話預訂餐點，就不用等太久囉～



職人吐司部

電話：03-335 1773

地址：桃園市桃園區民生路359號

營業時間：06:30–13:00

