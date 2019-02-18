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柏林免費賞夜景新選擇！　國會大廈絕美大拱頂隨便拍都像畫報

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▲德國國會大廈外觀。（圖／翻攝自德國國會大廈官網）

▲德國國會大廈外觀。（圖／翻攝自德國國會大廈官網）

文／凱莉給點力

第一次到訪德國柏林旅遊的旅人，除了經典的柏林圍牆、查理檢查哨、猶太人大屠殺紀念博物館等景點外，還有一項行程千萬別錯過了，那就是到德國的新國會大廈內參觀，可以沿著指標一路走到大廈最頂端的拱頂，晚上造訪還能一覽柏林夜景，重點是完全免費！

國會大廈的全名叫做地國國會大廈，最早是在1894年建立，1933年毀於祝融，二戰過後國會大廈一度荒廢，一直到1990年東西兩德再度統一時才恢復運作，現在則是做為德國聯邦議院，除了真的有議員在此開會辦公外，也成為遊客到柏林一定會參觀的景點之一。

▲▼德國國會大廈大拱頂。（圖／取自免費圖庫pxhere）

▲▼德國國會大廈大拱頂是許多遊客造訪的熱門景點。（圖／取自免費圖庫pxhere）

▲▼德國國會大廈大拱頂。（圖／取自免費圖庫pxhere）

玻璃和鋼結構的圓形大拱頂是國會大廈重建當時的建築風格，想要一睹大拱頂的迷人風采，可以選擇預約到國會大廈內部參觀。預約方式有兩種，分別為現場預約與網路預約（可點此預約）。

現場預約的地點位於國會大廈旁的一棟獨立小建築，不過現場排隊人數總是很多，且參觀方式是以每15分鐘做為預約時間區隔，若想要當天到現場碰碰運氣的話，建議可以早一點到售票處排隊購票，才能預約到理想的參觀時間。筆者當天下午到國會大廈外就無法順利預約，只好在網路上預約到隔天晚上的參觀場次。

網路預約也非常簡單，只要進入柏林國會大廈的預約頁面，選擇自己想要的參觀方式。參觀方式分為三種，一種是45分鐘的英文簡報介紹和參觀全會廳和參觀圓頂，第二種是選擇導覽解說及參觀圓頂，最後一種則是僅僅參觀圓頂，這三種參觀方式都是完全免費，且一旦進入圓頂後就可自由觀賞完畢後再離開，也有的人會選擇從下午開始參觀，等到日暮低垂萬家燈火點亮時，欣賞完夜景才離開，唯一要注意的是，英文簡報只有星期二早上11點的場次可以預約。

我選擇的是僅有參觀圓頂的行程，填完預約時間人數與基本資料後，就可到信箱收預約信件，收到此信時記得要在時間內點連結並填妥參觀同伴的基本資料（畢竟是政府機關，到時現場會要看護照確認身分，千萬別填錯了。）此時再收到確認信才能算是完成預約。

▲▼德國國會大廈預約信。（圖／記者黃凱翊攝）

▲要收到此封有着國會標誌的確認信才算是預約成功。（圖／記者黃凱翊攝）

我們當天因為想看夜景，預約的是晚上9點半的場次，抵達國會大廈後，要先拿出預約信供工作人員檢查，接著過嚴格的安檢程序後，工作人員會等預約同一場次的人都到齊後，一起帶到國會大廈門口，沿途都有紅龍避免有人誤闖禁區，走進大廈後就會直接被帶去可容納30多人的電梯搭乘，直接上到國會大廈的最頂端，也就是大拱頂的底部，若有預約導覽的話，就可在此處領取電子導覽機（沒有中文，不過有英文可以選擇）。

▲▼德國國會大廈大拱頂。（圖／取自免費圖庫pxhere）

▲▼沿著拱頂周圍的斜坡緩行而上，往外就能一覽360度的柏林夜景，往內則能看見國會開會的會議室。（圖／取自免費圖庫pxhere）

▲▼德國國會大廈大拱頂。（圖／記者黃凱翊攝）

大拱頂是一個完全由鋼和玻璃構成的半露天建築，走到中心可看到最底下議院開會的議場，若是白天來，還有機會可以看見議員們正在開會的情況，一想到頭頂有來自世界各國的遊客盯著自己的頭頂，想必議員們也不敢上班鬼混了吧。

大拱頂的周圍有著環繞而上的斜坡，沿著斜坡一路緩慢爬升，可以見到柏林的幾座著名地標，一直走到最上方的露天圓頂，更是可以360度飽覽夜景，且場地更大更不擁擠，相較於柏林電視塔的觀景台塞滿了遊客還需要花上12歐門票錢，國會大廈更可以讓攝影愛好者拍到美麗的照片。


柏林國會大廈參觀資訊

開放時間: 8:00-24:00 (最後入場: 22:00)

地址: Platz der Republik 1, 11011 Berlin, 德國

門票: 免費，須預約(現場或線上按此預約)

參觀時間: 語音導覽+圓頂 約1.5小時

關鍵字： 德國國會大廈 國會大廈 German Bundestag 歐洲旅遊 德國旅遊 柏林旅遊 柏林

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