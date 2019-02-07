瑞士菲斯特4大必玩刺激設施　飛鷹、空中飛索從2168米高空滑落

▲瑞士天梭菲斯特懸崖步道。

記者蔡玟君／瑞士報導、攝影

瑞士高山林立，玩法多元，各種刺激觀光設施應運而生，位在少女峰地區海拔2168公尺處的菲斯特（First），少女峰鐵道公司就在這裡打造了一系列刺激好玩的遊樂設施，讓旅客可以從不同視角欣賞這片壯闊山林，從飛索到倒吊的飛鷹，讓旅客體驗從2168公尺高空滑落的滋味！

▲菲斯特飛索出發點。

菲斯特高空飛索First Flyer

從纜車終點站First站下車，第一個建議的玩樂首選就是「菲斯特高空飛索」。「菲斯特高空飛索」全長800公尺，離地高度約50公尺，當一走上飛索搭乘高台，首先是被眼前壯觀遼闊的山林景觀震撼，讓人不禁屏息，只想用眼睛好好記錄這片美景。

▲搭著飛索從高空滑進山林中是到菲斯特必做的事。

▲眼前的山林景致讓人著迷。

想搭乘飛索，旅客必須走上專屬的乘坐高台，簽完有關身體狀況的切結書後才能搭乘。菲斯特高空飛一排共4個座椅，限制搭乘重量為35公斤至125公斤之間，若是有攜帶包包，則必須揹在胸前。當工作人員協助固定安全帶後，倒數3、2、1，就會讓你從2168公尺高空快速滑落！在沒有離心力的快速滑落中，旅客可以盡情欣賞菲斯特地區的高山與綠地風光。

2019年開放時間：即日起至10月27日為止

滑落路線：纜車First站至纜車Schreckfeld站

▲菲斯特飛鷹。

菲斯特飛鷹First Glider

從飛索落地，來到纜車Schreckfeld站，大部分的玩樂景點都集中於此，另一個最受歡迎的就是「菲斯特飛鷹」。旅客必須穿好專用的保護裝備，之後以全身趴下的方式，2腳勾住底部，手則可握緊前方的把手，背部則會被工作人員扣上吊索，確定好安全後就會立刻啟程。

▲旅客可以體驗在山林中如老鷹在空中展翅飛翔。

菲斯特飛鷹設施外觀就如同一隻展翅的大老鷹，同樣一次為4人乘坐，首先以倒吊的方式將遊客逆向向上拉高至First站，接著略停頓後，就如同老鷹飛向地面般向下滑落。速度並不會過快，過程中也沒有離心力，旅客可以在這如同老鷹飛翔的體驗中，用另一種方式欣賞菲斯特的美。

2019年開放時間：即日起至10月27日為止

▲菲斯特山地卡丁車。

菲斯特山地卡丁車Mountain Car

同樣位在纜車Schreckfeld站，菲斯特山地卡丁車則可以讓你更細緻的感受菲斯特地區的山林風光。戴上安全帽，工作人員會依照每位遊客身型挑選不同尺寸的卡丁車，接著沿著下坡一路滑行，用手操縱的方向即可。

▲菲斯特山地卡丁車能更細緻的欣賞菲斯特地區。

▲菲斯特山地卡丁車沿途可見的山景。

通過蜿蜒的山路一路慢慢向下，旅客可以欣賞眼前的綠色草地，或在遠山映襯下的登山纜車從眼前經過，或是山林間的小小農場，有牛群在這裡吃草，每一段路途都是讓人捨不得眨眼的迷人風景。依照個人速度，車程約30分鐘左右，從纜車Schreckfeld站一路開到纜車Bort站，全長約3公里。

2019年開放時間：4月1日起至10月27日為止

路線：纜車Schreckfeld站一路開到纜車Bort站

▲天梭菲斯特懸崖步道。

天梭菲斯特懸崖步道FIRST CLIFF WALK PRESENTED BY TISSOT

來到菲斯特地區，怎能不到天梭菲斯特懸崖步道？體驗玩上面3種刺激活動後，旅客可以從纜車Bort站搭回First站，來到懸崖步道所在的景觀餐廳用餐、休息，接著再向外前往體驗懸崖步道風景。

▲菲斯特景觀餐廳。

▲菲斯特天空步道美景震撼。

菲斯特懸崖步道由少女峰鐵道公司打造，於2015年落成，運用菲斯特地理優勢，將步道沿著懸崖山壁建成。如果從山頂景觀餐廳前往，就能看到從山壁向外延伸、長達40公尺的天空步道，走上步道，就能360度欣賞艾格峰等山巒的壯麗景致，甚至能向下俯瞰山谷間的小鎮風光，細長的步道同時僅能容一兩人並排，讓人體驗如漫步雲端的刺激感，同時又被眼前的美景帶來的視覺饗宴所震撼。

▲瑞士天梭菲斯特懸崖步道縷空的鋼索吊橋。

而步道另一亮點，就是縷空的鋼索吊橋，隨著踏上吊橋，由於人來人往走過，讓吊橋也不由地左右晃動，刺激十足，挑戰所有人的膽量，成為菲斯特懸崖步道的必拍亮點。

2019年開放時間：即日起至10月27日為止

▲菲斯特空中纜車格林德瓦站。

菲斯特登山方式

交通方式：搭乘火車至格林德瓦（Grindelwald），步行至空中纜車站，搭乘纜車至終點站菲斯特（First），沿著指標步行即達

菲斯特空中纜車+遊樂設施套票：46瑞士法郎起

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