ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

搭貢多拉船、朝聖世界最美咖啡館！威尼斯一日遊必去景點

ETtoday旅遊雲

▲▼義大利威尼斯,貢多拉船。（圖／記者蔡玟君攝）

▲義大利威尼斯。

記者蔡玟君／義大利報導、攝影

浪漫的水都威尼斯，是全球旅人一生夢想至少去造訪一次的美麗世界遺產之都，隨著旅遊方式越來越多元，從飛機到遊輪，均能讓旅客輕易抵達，若你即將第一次前往這座擁有迷人歷史韻味的城市，以下就介紹到威尼斯必去的景點，包括搭貢多拉船，甚至朝聖世界最美咖啡館，都值得你一一體驗。

▲▼義大利威尼斯雷雅托橋 Rialto。（圖／記者蔡玟君攝）

▲威尼斯雷雅托橋 Rialto。

雷雅托橋 Rialto
若想要欣賞威尼斯最代表的大運河風景，搭乘水上計程車在大運河的停靠站下船後，就可以徒步來到雷雅托橋。白色古樸的橋身，靜靜的連接運河兩側，供路人來往，這裡是欣賞大運河夕陽與夜景的觀賞點，因此也有許多攝影族會在這裡捕捉日夜不同的威尼斯風景。不過當地人也提醒，由於雷雅托橋已成為知名景點，許多扒手也可能混在人群中伺機而動，無論是前來拍照還是賞景，都必須顧好包包，不要輕易讓隨身行李離開自己的視線。

▲▼義大利威尼斯機場,威尼斯水上計程車,威尼斯大運河。（圖／記者蔡玟君攝）

▲貢多拉船。

▲▼威尼斯貢多拉船。（圖／記者蔡玟君攝）

▲威尼斯貢多拉船能帶你更細緻欣賞這座城市風景。

貢多拉船
來到威尼斯，一定要體驗的就是搭乘貢多拉船，兩頭尖尖翹起的細長船身漆上黑色，當旅客做好後，船夫就會站在船尾慢慢划進運河中，帶領旅客穿梭在各個河道間，更細緻的品味威尼斯的城市風景，是只有在威尼斯才能享受的特色景點。

▲▼威尼斯聖馬可廣場，聖馬可大教堂，聖馬可廣場鐘樓。（圖／記者蔡玟君攝）

▲聖馬可廣場。

聖馬可廣場（Piazza San Marco/Basilica di San Marco）
來到威尼斯沒有搭過貢多拉船沒關係，但來到威尼斯卻沒到聖馬可廣場，可能就不算來過威尼斯了。這座美麗廣場是在歷史上一直是威尼斯的政治、宗教和節慶中心，見證威尼斯的發展過程，在歐洲更擁有重要歷史地位，也是當地慶典舉行的主要場域，因此來到威尼斯，就一定要到聖馬可廣場朝聖。

▲▼威尼斯聖馬可廣場，聖馬可大教堂，聖馬可廣場鐘樓。（圖／記者蔡玟君攝）

▲聖馬可大教堂。

聖馬可大教堂（Basilica di San Marco）
若你是《達文西密碼》的影迷，那想必你一定看過相關系列電影《天使與魔鬼》，其中故事發展與拍攝取景地就是在聖馬可大教堂。

▲▼威尼斯聖馬可廣場，聖馬可大教堂，聖馬可廣場鐘樓。（圖／記者蔡玟君攝）

▲近看聖馬可大教堂。

位在聖馬可廣場上的聖馬可大教堂，是廣場最醒目的地標，這裡是為了安置聖人「聖馬可」而興建，但隨著威尼斯商業發展歷程中，與東方有緊密交流，同時也深受拜占庭文化影響，因此從建築上即可看到洋蔥式圓頂和黃金馬賽克等，同時還有代表威尼斯的雕像「威尼斯飛獅」也都是必看重點。

▲▼威尼斯花神咖啡，威尼斯弗洛里安花神咖啡館，世界最美咖啡館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲有世界最美咖啡館之稱的弗洛里安花神咖啡館。

弗洛里安花神咖啡館（Caffè Florian）
無論你喜不喜歡喝咖啡，都一定要來弗洛里安花神咖啡館稍稍停留，點杯咖啡或紅茶，在這裡享受休息時光。弗洛里安花神咖啡館被外國媒體選為「世界最美咖啡館」第2名，同樣就位在聖馬可廣場上。

弗洛里安花神咖啡館已有300年歷史，雖然目前台灣也有分店，但來到威尼斯喝得並不只是其代表飲品而已，還有感受300年歷史沉澱保留下來的韻味，以及店內的古董裝飾，都是來到威尼斯一定要造訪花神咖啡館的理由。

▲▼威尼斯嘆息橋，貢多拉船。（圖／記者蔡玟君攝）

▲威尼斯嘆息橋。

嘆息橋
從聖馬可廣場往教堂走，接著經過總督宮後左轉，沿著提案一直行走，看到許多人會站在一座拱橋上，你就知道來到嘆息橋了。

▲▼威尼斯嘆息橋，貢多拉船。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也可以搭貢多拉船欣賞嘆息橋。

嘆息橋連接總督宮與監獄，傳說，當重罪犯從總督宮一路穿過嘆息橋準備前往監獄時，都會忍不住嘆息，而因此讓這座小橋有了嘆息橋之名。想要欣賞嘆息橋也有許多方法，若想實際走一趟，旅客可以付費進入總督宮參觀，就能體驗走嘆息橋，或是搭乘貢多拉船，也有路線從嘆息橋下穿過，都是欣賞嘆息橋的方式。
 

關鍵字： 威尼斯 威尼斯旅遊 義大利旅遊 歐洲旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

哈士奇尊嚴盡失　被小狗當坐墊無奈眼神死

推薦閱讀

歌詩達最新「威尼斯號」首航選台灣　直擊義大利船廠看製造過程

2019最新郵輪「威尼斯號」台灣人搶先搭　4大必知特色總整理

20分鐘就抵達！水上計程車體驗　從海上欣賞威尼斯絕美風景

解決旅客過量！威尼斯增「登陸稅」　每人最高收350元

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

高雄還有這9個好吃好玩的夜市

日本傳說中5大情侶分手禁地

台灣燈會在屏東！精選4條2日遊行程

新竹在地人推薦5家必吃肉圓特輯

桃園6大新開景點

北中南15間2018新開幕飯店特搜

桃園火車站二個美食天堂懶人包

台北市十大人氣Buffet餐廳懶人包

旅遊兼開運！12生肖到這裡最好運

水都威尼斯一日遊必去景點

熱門行程

最新新聞更多

水都威尼斯一日遊必去景點

馬桶、漫畫主題　小倉2大特色博物館

東北角2神秘漁港　賞芒花夜捕鰻

日本傳說中5大情侶分手禁地

帛琉著名「水母湖」重新開放浮潛

春節連假六福村破10萬人次

台灣燈會在屏東！精選4條2日遊行程

美濃吃冰也吃進滿滿懷舊味！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366