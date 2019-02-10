搭貢多拉船、朝聖世界最美咖啡館！威尼斯一日遊必去景點

▲義大利威尼斯。

記者蔡玟君／義大利報導、攝影

浪漫的水都威尼斯，是全球旅人一生夢想至少去造訪一次的美麗世界遺產之都，隨著旅遊方式越來越多元，從飛機到遊輪，均能讓旅客輕易抵達，若你即將第一次前往這座擁有迷人歷史韻味的城市，以下就介紹到威尼斯必去的景點，包括搭貢多拉船，甚至朝聖世界最美咖啡館，都值得你一一體驗。

▲威尼斯雷雅托橋 Rialto。

雷雅托橋 Rialto

若想要欣賞威尼斯最代表的大運河風景，搭乘水上計程車在大運河的停靠站下船後，就可以徒步來到雷雅托橋。白色古樸的橋身，靜靜的連接運河兩側，供路人來往，這裡是欣賞大運河夕陽與夜景的觀賞點，因此也有許多攝影族會在這裡捕捉日夜不同的威尼斯風景。不過當地人也提醒，由於雷雅托橋已成為知名景點，許多扒手也可能混在人群中伺機而動，無論是前來拍照還是賞景，都必須顧好包包，不要輕易讓隨身行李離開自己的視線。

▲貢多拉船。

▲威尼斯貢多拉船能帶你更細緻欣賞這座城市風景。

貢多拉船

來到威尼斯，一定要體驗的就是搭乘貢多拉船，兩頭尖尖翹起的細長船身漆上黑色，當旅客做好後，船夫就會站在船尾慢慢划進運河中，帶領旅客穿梭在各個河道間，更細緻的品味威尼斯的城市風景，是只有在威尼斯才能享受的特色景點。

▲聖馬可廣場。

聖馬可廣場（Piazza San Marco/Basilica di San Marco）

來到威尼斯沒有搭過貢多拉船沒關係，但來到威尼斯卻沒到聖馬可廣場，可能就不算來過威尼斯了。這座美麗廣場是在歷史上一直是威尼斯的政治、宗教和節慶中心，見證威尼斯的發展過程，在歐洲更擁有重要歷史地位，也是當地慶典舉行的主要場域，因此來到威尼斯，就一定要到聖馬可廣場朝聖。

▲聖馬可大教堂。

聖馬可大教堂（Basilica di San Marco）

若你是《達文西密碼》的影迷，那想必你一定看過相關系列電影《天使與魔鬼》，其中故事發展與拍攝取景地就是在聖馬可大教堂。

▲近看聖馬可大教堂。

位在聖馬可廣場上的聖馬可大教堂，是廣場最醒目的地標，這裡是為了安置聖人「聖馬可」而興建，但隨著威尼斯商業發展歷程中，與東方有緊密交流，同時也深受拜占庭文化影響，因此從建築上即可看到洋蔥式圓頂和黃金馬賽克等，同時還有代表威尼斯的雕像「威尼斯飛獅」也都是必看重點。

▲有世界最美咖啡館之稱的弗洛里安花神咖啡館。

弗洛里安花神咖啡館（Caffè Florian）

無論你喜不喜歡喝咖啡，都一定要來弗洛里安花神咖啡館稍稍停留，點杯咖啡或紅茶，在這裡享受休息時光。弗洛里安花神咖啡館被外國媒體選為「世界最美咖啡館」第2名，同樣就位在聖馬可廣場上。

弗洛里安花神咖啡館已有300年歷史，雖然目前台灣也有分店，但來到威尼斯喝得並不只是其代表飲品而已，還有感受300年歷史沉澱保留下來的韻味，以及店內的古董裝飾，都是來到威尼斯一定要造訪花神咖啡館的理由。

▲威尼斯嘆息橋。

嘆息橋

從聖馬可廣場往教堂走，接著經過總督宮後左轉，沿著提案一直行走，看到許多人會站在一座拱橋上，你就知道來到嘆息橋了。

▲也可以搭貢多拉船欣賞嘆息橋。

嘆息橋連接總督宮與監獄，傳說，當重罪犯從總督宮一路穿過嘆息橋準備前往監獄時，都會忍不住嘆息，而因此讓這座小橋有了嘆息橋之名。想要欣賞嘆息橋也有許多方法，若想實際走一趟，旅客可以付費進入總督宮參觀，就能體驗走嘆息橋，或是搭乘貢多拉船，也有路線從嘆息橋下穿過，都是欣賞嘆息橋的方式。

