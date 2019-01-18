倫敦超酷霓虹燈咖啡店「上帝的垃圾場」　隨便拍都像畫報

點評：天啊這開在台灣絕對天天爆滿

▲位在英國倫敦的God's Own Junkyard以霓虹燈裝飾為主題特色。（圖／聽愛麗兒說英國生活提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

台灣流行不同特色的咖啡廳，主題式、文青風等，適合拍照打卡絕對是必備款，而在英國倫敦就有家超熱門的咖啡廳，不僅裝潢很有風格，連名字都讓人難忘，聽愛麗兒說英國生活就分享在《旅遊超爽的！》，準備要去英國玩的人不如就一起排在行程裡！

▲▼咖啡廳位置有點隱密，就連入口的門都是半掩的。

店名為God's Own Junkyard，翻譯成中文就叫做「上帝的垃圾場」，愛麗兒提到，這家咖啡廳的位置有點隱密，入口的鐵門還是半掩的，讓她一度懷疑當天是否有營業。一進入就會看到店家販賣的自製衣服，另一小塊則是霓虹燈的明信片等小物，再往裡面走就會發現，整家店的布置都是霓虹燈，各種字體的招牌、圖案等，相當繽紛。

▲廁所的招牌也是所有霓虹燈之一。

▲▼可免費入內參觀、拍照，但僅限使用手機。

據愛麗兒所說，這是創始人從事了三十多年的霓虹燈行業後，幫許多酒吧跟電影等打造過霓虹燈藝術品，但大多數會在作品拍攝結束就無用處，因此創始人開始四處收集並修補，將霓虹燈重新設計後加上一些裝飾，放在God's Own Junkyard就成了整家店的特色！

▲▼經由創始人的收集及重整，所有可能被丟棄的霓虹燈都有了新生命。

如此特殊的店吸引了不少人前來拍照，但店家有公告表示，入內參觀拍照是免費的，但是禁止使用相機，僅限手機，不過，愛麗兒說，裡面隨便拍都像在拍畫報一樣，因此不用擔心手機會不會拍不出喜歡的照片！想要收集超有風格的咖啡廳，來到倫敦絕對不能錯過這家「上帝的垃圾場」。

God's Own Junkyard

地址：Unit 12, Ravenswood Industrial Estate Walthamstow London E17 9HQ

營業時間：星期五、六 早上11：00-晚上21：00、週日 早上11：00-晚上18：00

