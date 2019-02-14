咖啡不外帶！法國10個在地潛規則別侵犯

▲巴黎。（圖／達志／示意圖）

文／麗塔

法國是很多人一生中都想前往朝聖的國家，但是很多去過的人都表示，風光很好，但是當地人不講英文之外，好像也不是很友善。或許換個角度想，是不是旅客採到當地人的地雷了呢？許多文化差異其實也是事前準備時，不能忽略的環節。Thrillist網站整理了14個法國旅遊的潛規則，本文精選10個，旅客可以參考看看。

1. 不要把「不」(non)當作答案

很多時候旅客要求一些東西的時候，會換來當地店員的一個「不」(non)。事實上，法國人的性格就是這樣，他們想知道為什麼你會提出這個要求，如果你因為被拒就打退堂鼓，就永遠得不到回應。像是你進餐廳被安排到某餐桌，但是你不想坐在那邊，你可以跟店員說你覺得有點冷，身體不舒服為由，就有可能可以換餐桌。

2. 被插隊不要動怒

法國人不太排隊，所以被插隊不要太驚訝。

3. 不要期待有效率的服務

基本上你進去一些商家，店員不會主動跟你推薦東西，因為法國文化是給你很多空間和時間去思考。雖然送餐很慢，但是你吃完之後也不需要急急忙忙離開，你可以在座位上好好休息。這個現象越往法國南部，越是明顯。

4. 禮貌很重要

出國前先學幾句正式的打招呼語以及謝謝，通常你得到的服務都會比較親切。

5. 英文說慢一點

法國人其實有英文課，學的是英式英文，但是如果你說得太快，他們很難聽懂你的腔調。所以盡量講慢一點、用字簡潔。

6. 不要期待聊天

法國人比起滔滔不絕地跟路人聊些五四三，他們更喜歡安靜，所以盡量不要找陌生人攀談。

7. 點菜時不要亂要求

「去冰半糖」這種客製化的口味調整在法國是行不通的，這樣的要求對法國人來說是一種不尊重。如果你到法國餐廳點餐，千萬不要講不加辣、將a起司換b起司等等。

8. 咖啡不外帶

除非你是去星巴克，在法國喝咖啡沒有人在外帶的。

9. 上完廁所要關門

10. 法國人喜歡爭辯

法國誕生很多哲學家，爭論文化深植法國人的性格，所以如果你遇到這樣的人，別往心裡去。