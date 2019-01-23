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想吃道地英式美食？連鎖餐廳Beefeater還可自配經典早餐

點評：自助早餐都可以吃到所有想吃的><
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▲▼英國連鎖餐廳beefeater。（圖／Shop it Eat it & Share it提供）

▲連鎖式pub restaurant－Beefeater。（圖片由Shop it Eat it & Share it提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

英國是著名的美食之國，有許多經典的西餐，用餐氣氛也講求浪漫和精緻，如果想要吃到道地的英式早餐，也想嘗嘗看鮮嫩多汁的牛排，再搭配上一杯微醺的紅酒，可以到這一家連鎖店Beefeater用餐，部落客Shop it Eat it & Share it就在《旅遊超爽的》分享這家從早到晚都能吃到美食的英式餐廳！

▲▼英國連鎖餐廳beefeater。（圖／Shop it Eat it & Share it提供）

▲用餐環境舒適又寬敞，一早坐在窗邊，感受從窗戶照射進來的陽光，十分享受。

Beefeater是一家英國連鎖的pub restaurant，全國有超過140家分店，從早餐到晚餐的主食都有，包括吃到飽的自助式早餐、漢堡、牛排和甜品等等，牛排也是這裡的招牌餐點，搭配薯泥一起享用，感受道地的英式風味，另外，Shop it Eat it & Share it也說，店家很貼心的照顧到素食者，因為素食的選擇也不少。

▲▼英國連鎖餐廳beefeater。（圖／Shop it Eat it & Share it提供）

▲早餐採自助式，一位成人可以免費帶兩位16歲以下的兒童用餐。

早餐的形式是all you can eat的吃到飽方式，成人的價錢是每人£9.50元，從早上六點半開始，直到早上十點半，每位成人可以免費戴最多兩個16歲以下的兒童到店裡用餐，用餐時間相當長，食材也很豐富，Shop it Eat it & Share it介紹，店內提供的食物範圍很廣，薯餅，香腸，蛋，焗豆，蘑菇，牛角包，鬆餅，蕃茄，乳酪，咖啡，果汁，茶等等，基本上你可以想像到英式早餐應有的食物他們也有提供，可以自己拼一個English big breakfast。

▲▼英國連鎖餐廳beefeater。（圖／Shop it Eat it & Share it提供）

▲早餐的選擇很多，包括薯餅、香腸、冷盤、麵包和飲料都有。

▲▼英國連鎖餐廳beefeater。（圖／Shop it Eat it & Share it提供）

▲可以依照自己的喜好搭配成一套豐盛的英式早餐。

Beefeater（Stanborough分店）
地址：Stanborough Rd, Welwyn Garden City AL8 6DQ英國
電話：44 1707 391345 

Beefeater FB
 

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： Beefeater 歐洲旅遊 英國美食 英式早餐 英國旅遊 Shop it Eat it & Share it

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