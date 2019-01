想吃道地英式美食？連鎖餐廳Beefeater還可自配經典早餐

點評:自助早餐都可以吃到所有想吃的><

▲連鎖式pub restaurant-Beefeater。(圖片由Shop it Eat it & Share it提供,以下皆同,請勿任意翻攝以免侵權。)

旅遊中心/綜合報導

英國是著名的美食之國,有許多經典的西餐,用餐氣氛也講求浪漫和精緻,如果想要吃到道地的英式早餐,也想嘗嘗看鮮嫩多汁的牛排,再搭配上一杯微醺的紅酒,可以到這一家連鎖店Beefeater用餐,部落客Shop it Eat it & Share it就在《旅遊超爽的》分享這家從早到晚都能吃到美食的英式餐廳!

▲用餐環境舒適又寬敞,一早坐在窗邊,感受從窗戶照射進來的陽光,十分享受。

Beefeater是一家英國連鎖的pub restaurant,全國有超過140家分店,從早餐到晚餐的主食都有,包括吃到飽的自助式早餐、漢堡、牛排和甜品等等,牛排也是這裡的招牌餐點,搭配薯泥一起享用,感受道地的英式風味,另外,Shop it Eat it & Share it也說,店家很貼心的照顧到素食者,因為素食的選擇也不少。

▲早餐採自助式,一位成人可以免費帶兩位16歲以下的兒童用餐。

早餐的形式是all you can eat的吃到飽方式,成人的價錢是每人£9.50元,從早上六點半開始,直到早上十點半,每位成人可以免費戴最多兩個16歲以下的兒童到店裡用餐,用餐時間相當長,食材也很豐富,Shop it Eat it & Share it介紹,店內提供的食物範圍很廣,薯餅,香腸,蛋,焗豆,蘑菇,牛角包,鬆餅,蕃茄,乳酪,咖啡,果汁,茶等等,基本上你可以想像到英式早餐應有的食物他們也有提供,可以自己拼一個English big breakfast。

▲早餐的選擇很多,包括薯餅、香腸、冷盤、麵包和飲料都有。

▲可以依照自己的喜好搭配成一套豐盛的英式早餐。



Beefeater(Stanborough分店)

地址:Stanborough Rd, Welwyn Garden City AL8 6DQ英國

電話:44 1707 391345



Beefeater FB