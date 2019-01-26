英國弗林特郡圖書館供宿泊　在25萬本書中過一晚

▲英國圖書館Gladstone's Library開放旅客訂房。（圖／Gladstone's Library粉絲頁）

文／麗塔

最近這幾年，全球有不少的知名博物館與遊樂園開放讓旅客過一晚，現在名單又增加一個了：英國唯一的圖書館Gladstone's Library也讓旅客可以在這個古典優雅的建築中可以過夜。

根據旅遊網站康提納德，位在威爾斯弗林特郡(Flintshire) 的圖書館Gladstone's Library，目前全英國開放讓旅客可以宿泊的圖書館，這裡指的是你真的可以訂房，而不是包裹著睡袋睡在書架跟書架中間。

▲英國圖書館Gladstone's Library擁有25萬藏書。（圖／Gladstone's Library粉絲頁）

圖書館總共有26間客房，裡面的該有的應有盡有，還有WIFI、免費咖啡，內部非常古雅、旅客可以好好體驗英國鄉村生活。最重要的是，儘管圖書館在下午5點時就會閉館，但是入住的旅客仍然可以使用圖書館，裡面藏有25萬冊的書籍。

不像一般的英國旅館貴鬆鬆，這裡一晚大約不到2500台幣(77美金)，而且包含早餐。

圖書館Gladstone's Library為前首相威廉•格萊斯頓(William Gladstone)的藏書地，他曾四度出任英國首相。他在退休後就住在威爾斯，在他逝世之後他的藏書捐贈為公有，這個圖書館也是為了紀念他而建。

訂房網站：https://www.gladstoneslibrary.org/accommodation/sleeping-with-books