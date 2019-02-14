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冰島絕美彩色火山！來看夏季限定大自然藝術品

點評：感覺這輩子一定要去一次啊!
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▲冰島彩色火山。（圖／幹嘛不旅行提供）

▲冰島彩色火山。（圖／幹嘛不旅行提供，請勿任意翻攝以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

位於北歐的冰島，是很多人夢想中必去的國家之一。冰島也是一個多火山、地質活動頻繁的國家。內陸主要是平原地貌，境內多分布沙質地、冷卻的熔岩平原和冰川，也發展出獨特的旅遊特色。

▲渡河,極光。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲許多人一生必看的極光。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

來冰島除了看極光之外，如果夏天前來，別忘了來造訪一下彩色火山Landmannalaugar。彩色火山位在冰島高地的南端，該地區由於充滿不同的礦物質，因此造就了七彩顏色流紋岩山脈和廣闊的熔岩區域。

▲冰島彩色火山。（圖／幹嘛不旅行提供）

▲彩色火山擁有多種顏色，宛如大自然的藝術品。（圖／幹嘛不旅行提供，請勿任意翻攝以免侵權）

由於Landmannalaugar處於內陸高地，沿途路況極差，進出的主要道路只在夏季期間約6到10月分開放，且多需要駕車涉水渡河而過，冰島法律也規定只有四輪驅動車輛可以行駛，若沒有把握自己的駕駛能力，建議可以搭乘公車上山或參加當地的旅行團，有些會有中文服務，還有吉普車載上山和市區接送。

▲渡河,極光。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲上山途中常需要駕駛車輛渡河。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

在此也要提醒，若是租車因駕駛者使用不慎的損壞，包含車輛受困河中的損壞，以及冰島常見的車門被風吹壞大多都不在當地的保險範圍內，後續理賠可能會非常費事。

Landmannalaugar山腳下也有露營場可以露營，這邊也有天然的野溪溫泉，可以盥洗後自備泳裝去泡湯。下次如果有機會在夏季來到冰島，不要忘記留一天的時間來Landmannalaugar欣賞彩色火山，觀賞這一片由大自然所留下的藝術品。

▲冰島彩色火山。（圖／幹嘛不旅行提供）

▲冰島Landmannalaugar，路途險峻。（圖／幹嘛不旅行提供，請勿任意翻攝以免侵權）

（注：照片拍攝時間為2018年7月）

關鍵字： 冰島旅遊 彩色火山 Landmannalaugar 極光 北歐旅遊 歐洲旅遊

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