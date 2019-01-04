台中彩虹眷村超可愛景觀餐廳　來「貓門」跟貓一起憶童年

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點評：卡哇依捏

文、圖／飛天璇

台中景觀餐廳：貓門

「貓門」是台中最近滿熱門的景觀餐廳，這天好友Mika和不死兔來台中，我約她們一起到「彩虹眷村」走走，因為聽說最近多了一座可愛的溜滑梯…在拍照之前先找地方填飽肚子，這間「貓門」就在「彩虹眷村」的對面而已，連車子都不用挪，非常的順路。（2018年12月5日開幕後有貓）

「貓門」的外觀是一棟白色的地中海建築，有去過苗栗「天空之城」的人應該會覺得有點像，不過聽說不是同一個設計師。「貓門」的英文名字是"MOMENT"，不知道是先有英文才取中文的？還是先有了中文才找到這麼棒的一個翻譯？傳照片給朋友的時候，他還問我這間是什麼餐廳？名字怎麼那麼怪？還問我是不是賣貓的？！XD網路說這間是以貓為主題的餐廳啦！

據說這個門是以後要給貓走的，造型很可愛，難怪很多網美聚在這裡拍照。

門口有一張小立牌上面有寫餐點。

這個門把好可愛，我想到霍爾的移動城堡。

除了餐點之外，裡面還有賣一些伴手禮。





應該還有二樓的位子，不過這天是平日，一樓的客人只有2~3桌，所以二樓應該是沒有開放。

裡面的環境還不錯，用餐分為幾個區域，座位數滿多的。中庭還有露天用餐區，不過我們這天抵達的時候有工人正在施工，也不太方便拍照。寫文的時候google了一下網路上的資料才知道原來頂樓也可以上去逛逛。

櫃檯旁邊的甜點櫃。

菜單Menu

主食只有9種，三種飯x三種沙拉x三種麵。本來還要點一份炸物拼盤的，不過店家說這天油鍋沒開，所以能點的東西就更有限了，其他的大概就只剩下飲料。

烤鯖魚飯佐味噌醬 - $280元，一份套餐$280元，除了主食和白飯之外，還附了生菜、醃漬醬菜、一顆荷包蛋。魚了是我的罩門，所以沒吃，白飯我覺得有點偏乾、荷包蛋是全熟的，生菜比較單調些，醬菜我不是很愛。

嫩烤雞腿排飯 - $280元，一樣的配菜，主食是雞腿，還不錯。

燒烤豬小排飯 - $280元，主食也還OK。這天menu上面三道飯類主食我們都點了，覺得菜單原本就有些單調，而且油鍋沒開等於也沒什麼東西可以點了…這樣的餐點呈現整體來說還蠻空虛的，一份餐點賣$280元，沒有附湯品、甜點或飲料，如果再加上飲料的話，等於一份也要$400元左右。環境和空間還不錯，想必花了不少錢。

冰美式 - $72元 / 原味拿鐵 - $99元 / 雲朵咖啡 - $126元，內部環境不錯，但是飲料使用的卻是外帶杯，這點也讓我們比較意外。

貓門．Moment

地址：台中市南屯區春社西巷28號

電話：(04)2382-2216

營業時間：09:00~18:00（週四公休）

