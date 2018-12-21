台中在地下午茶！飄香20年蘿蔔絲餅　3口味熱燙燙吃超美味

點評：餓了><

文、圖／Mika

某天跟飛天璇剛好經過附近，看到我超愛的蘿蔔絲餅，正在掙扎要不要開口請飛天璇停車時，她已經停下來說這一家店很有名，要不要吃？開玩笑，當然要啊！難得這麼有默契，我只好愛妳一萬年了XD。吃完後我驚呼說：『天啊！我找到以後養老的事業了，我要去拜老闆為師！！』

看起來不起眼的小攤子，一查資料才發現是十七年的老店捏！而且只賣三種口味：蘿蔔絲餅、紅豆餅、韭菜餅，通通只要25元一個。





因為事發突然，其實是沒想到會來吃這一家所以沒帶相機出門，這照片還是跟飛天璇借的呢！現點現做，老闆揉麵糰，老闆娘炸煎餅，夫妻合力，這餅要不好吃也難啦我覺得。





我真的很喜歡這種半煎炸的煎餅，就是很愛這股香脆口感。這種東西就是要熱騰騰香噴噴的現吃啊，冷掉就不脆口了。



攤子維持的很乾淨，也沒放太多雜物

韭菜餅 25元



有看到薄餅上透著綠嗎？這韭菜綠到讓人無法忽視它的存在

其實就是你想像的到的那種紅豆餡餅。





蘿蔔絲餅 25元



因為我眼裡只有蘿蔔絲餅，請原諒我對其他兩種口味毫不關心，逆砍砍這色澤就知道有多酥脆，餅皮薄脆，我喜歡。





裡面包著紅白蘿蔔絲跟些許絞肉，就是很純粹的滋味。當然還有加上胡椒調味。除了蘿蔔絲的清甜以外還有胡椒淡淡的鹹香，剛剛好的比例。喜歡薄脆餅皮的香酥又不顯油膩，還有恰到好處的調味，讓我一吃就愛上，解了我的相思之苦，台味最棒。

劉記蘿蔔絲餅 北屯

地址：台中市北屯區綏遠路二段213號（對面）

電話：0916063921

時間：14：00－18：00（週日公休）