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台中在地下午茶！飄香20年蘿蔔絲餅　3口味熱燙燙吃超美味

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的..

點評：餓了><
ETtoday餓勢力

▲▼台中劉記蘿蔔絲餅 北屯。（圖／Mika提供）

文、圖／Mika

某天跟飛天璇剛好經過附近，看到我超愛的蘿蔔絲餅，正在掙扎要不要開口請飛天璇停車時，她已經停下來說這一家店很有名，要不要吃？開玩笑，當然要啊！難得這麼有默契，我只好愛妳一萬年了XD。吃完後我驚呼說：『天啊！我找到以後養老的事業了，我要去拜老闆為師！！』

▲▼台中劉記蘿蔔絲餅 北屯。（圖／Mika提供）

看起來不起眼的小攤子，一查資料才發現是十七年的老店捏！而且只賣三種口味：蘿蔔絲餅、紅豆餅、韭菜餅，通通只要25元一個。

▲▼台中劉記蘿蔔絲餅 北屯。（圖／Mika提供）

因為事發突然，其實是沒想到會來吃這一家所以沒帶相機出門，這照片還是跟飛天璇借的呢！現點現做，老闆揉麵糰，老闆娘炸煎餅，夫妻合力，這餅要不好吃也難啦我覺得。

▲▼台中劉記蘿蔔絲餅 北屯。（圖／Mika提供）

我真的很喜歡這種半煎炸的煎餅，就是很愛這股香脆口感。這種東西就是要熱騰騰香噴噴的現吃啊，冷掉就不脆口了。
▲▼台中劉記蘿蔔絲餅 北屯。（圖／Mika提供）

攤子維持的很乾淨，也沒放太多雜物 

▲▼台中劉記蘿蔔絲餅 北屯。（圖／Mika提供）

韭菜餅 25元

有看到薄餅上透著綠嗎？這韭菜綠到讓人無法忽視它的存在

▲▼台中劉記蘿蔔絲餅 北屯。（圖／Mika提供）

其實就是你想像的到的那種紅豆餡餅。

▲▼台中劉記蘿蔔絲餅 北屯。（圖／Mika提供）

蘿蔔絲餅 25元

因為我眼裡只有蘿蔔絲餅，請原諒我對其他兩種口味毫不關心，逆砍砍這色澤就知道有多酥脆，餅皮薄脆，我喜歡。

▲▼台中劉記蘿蔔絲餅 北屯。（圖／Mika提供）

裡面包著紅白蘿蔔絲跟些許絞肉，就是很純粹的滋味。當然還有加上胡椒調味。除了蘿蔔絲的清甜以外還有胡椒淡淡的鹹香，剛剛好的比例。喜歡薄脆餅皮的香酥又不顯油膩，還有恰到好處的調味，讓我一吃就愛上，解了我的相思之苦，台味最棒。

▲▼台中劉記蘿蔔絲餅 北屯。（圖／Mika提供）

劉記蘿蔔絲餅 北屯
地址：台中市北屯區綏遠路二段213號（對面）
電話：0916063921
時間：14：00－18：00（週日公休）

出走是為了更深刻回到原來的位置
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關鍵字： 劉記蘿蔔絲餅 北屯 台中美食 北屯美食 台中美食 美食情報 MIKA

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