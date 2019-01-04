嘉義人激推30年老字號水晶餃　Q彈飽滿、餡多味美

點評：水晶餃光是用看的就會讓人垂涎三尺

文、圖／Mika

說到傳統台味，可不能不提水晶餃的存在！在苗栗，我們吃的是有著油蔥酥香氣的三角形水晶餃，但嘉義這邊的水晶餃是渾圓飽滿的圓形，皮比較薄透，軟嫩Q彈，內餡也是走重口味路線，其實有點像小肉圓，但這邊叫做水晶餃。









在地人愛吃的水晶餃有『北回水晶餃』＆「宏益水晶餃」兩家，各有擁有愛好者。這次因為『北回水晶餃』太早休息，大概四點就賣光光，而「宏益水晶餃」則營業到晚上八點，比較方便購買。







「宏益水晶餃」位於嘉義公明路和吳鳳北路的轉角，店裡現做水晶餃，一顆顆白泡泡的水晶餃正在被製造出來，很療癒。







水晶蒸餃 一粒$12元

蛋黃肉包 一粒$25元

肉包 一粒$20元

水晶餃是用蒸的，單顆單顆賣，以顆計價。







渾圓飽滿的水晶餃，其實像肉圓又像包子，不過吃過就知道，口感真的不太一樣，很是獨特。







一盒是15顆，共180元，熱騰騰的從蒸籠拿出來，光看渾圓飽滿的可愛模樣就讓人融化了。

搭配嘉義必喝的 御香屋 『葡萄柚綠茶』嘉義美食最佳拍檔。

水晶蒸餃 一粒$12元，薄透的餃皮，軟嫩Q彈，大概手掌心大小。





內餡就是肉末和筍丁去滷過有鹹香帶甜的醬油香氣，我覺得內餡走重口味路線，跟我習慣的水晶餃很是不同，有其獨特口感。







肉包 一粒$20元，肉包也是渾圓飽滿，很大一顆，飽足感很夠。內餡也是跟水晶餃調味有點像，但偏油膩一點，多吃會覺得膩口。





蛋黃肉包 一粒$25元，這個我就沒吃了，應該差別只是在於多一顆蛋黃而已吧。雖然口味偏重，但以水晶餃來說，是會讓人想回訪的古早味。

宏益水晶餃

地址：嘉義市東區公明路231號

電話：(05)227-4226

營業時間：8:00~20:00（售完為止）

