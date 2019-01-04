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嘉義人激推30年老字號水晶餃　Q彈飽滿、餡多味美

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的..

點評：水晶餃光是用看的就會讓人垂涎三尺
ETtoday餓勢力

▲▼嘉義宏益水晶餃。（圖／Mika 提供）

文、圖／Mika

說到傳統台味，可不能不提水晶餃的存在！在苗栗，我們吃的是有著油蔥酥香氣的三角形水晶餃，但嘉義這邊的水晶餃是渾圓飽滿的圓形，皮比較薄透，軟嫩Q彈，內餡也是走重口味路線，其實有點像小肉圓，但這邊叫做水晶餃。

▲▼嘉義宏益水晶餃。（圖／Mika 提供）

▲▼嘉義宏益水晶餃。（圖／Mika 提供）
 
在地人愛吃的水晶餃有『北回水晶餃』＆「宏益水晶餃」兩家，各有擁有愛好者。這次因為『北回水晶餃』太早休息，大概四點就賣光光，而「宏益水晶餃」則營業到晚上八點，比較方便購買。

▲▼嘉義宏益水晶餃。（圖／Mika 提供）
 
「宏益水晶餃」位於嘉義公明路和吳鳳北路的轉角，店裡現做水晶餃，一顆顆白泡泡的水晶餃正在被製造出來，很療癒。

▲▼嘉義宏益水晶餃。（圖／Mika 提供）
 
水晶蒸餃 一粒$12元
蛋黃肉包 一粒$25元
肉包 一粒$20元

▲▼嘉義宏益水晶餃。（圖／Mika 提供）

水晶餃是用蒸的，單顆單顆賣，以顆計價。

▲▼嘉義宏益水晶餃。（圖／Mika 提供）
 
渾圓飽滿的水晶餃，其實像肉圓又像包子，不過吃過就知道，口感真的不太一樣，很是獨特。

▲▼嘉義宏益水晶餃。（圖／Mika 提供）
 
一盒是15顆，共180元，熱騰騰的從蒸籠拿出來，光看渾圓飽滿的可愛模樣就讓人融化了。

▲▼嘉義宏益水晶餃。（圖／Mika 提供）

▲▼嘉義宏益水晶餃。（圖／Mika 提供）

搭配嘉義必喝的 御香屋 『葡萄柚綠茶』嘉義美食最佳拍檔。 

▲▼嘉義宏益水晶餃。（圖／Mika 提供）

水晶蒸餃 一粒$12元，薄透的餃皮，軟嫩Q彈，大概手掌心大小。

▲▼嘉義宏益水晶餃。（圖／Mika 提供）

▲▼嘉義宏益水晶餃。（圖／Mika 提供）
 
內餡就是肉末和筍丁去滷過有鹹香帶甜的醬油香氣，我覺得內餡走重口味路線，跟我習慣的水晶餃很是不同，有其獨特口感。

▲▼嘉義宏益水晶餃。（圖／Mika 提供）
 
肉包 一粒$20元，肉包也是渾圓飽滿，很大一顆，飽足感很夠。內餡也是跟水晶餃調味有點像，但偏油膩一點，多吃會覺得膩口。

▲▼嘉義宏益水晶餃。（圖／Mika 提供）

▲▼嘉義宏益水晶餃。（圖／Mika 提供）
 
蛋黃肉包 一粒$25元，這個我就沒吃了，應該差別只是在於多一顆蛋黃而已吧。雖然口味偏重，但以水晶餃來說，是會讓人想回訪的古早味。

▲▼嘉義宏益水晶餃。（圖／Mika 提供）

▲▼嘉義宏益水晶餃。（圖／Mika 提供）

宏益水晶餃
地址：嘉義市東區公明路231號
電話：(05)227-4226
營業時間：8:00~20:00（售完為止）

出走是為了更深刻回到原來的位置
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關鍵字： 宏益水晶餃 嘉義美食 達人美食 美食情報 Mika

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