2019台北燈節大型花燈搶先看！迪士尼六米高「米奇禮盒」

點評：豬寶太Q啦＞＜

▲2019台北燈節大型花燈搶先看！（影／小妞的生活旅程提供，請勿任意翻攝。）

旅遊中心／綜合報導

2019台北燈節主燈點燈活動明（16）日於台北西區登場至2月24日為止，為期共9天，除了有三層樓高超萌百變豬寶主燈點燈外，今年燈節最大亮點便是迪士尼粉期待已久的六公尺高「米奇禮盒」，有經典動畫呈現外還能看到巨大米奇站在禮盒上，另外台北市政府也規劃踩街嘉年華遊行、猜燈謎等各式豐富的活動，與市民一起共度元宵佳節。

▲六公尺高米奇燈，除了有環形LED呈現經典動畫片段，還會有三公尺高的充氣米奇從燈飾中躍出，是迪士尼粉絲絕不可錯過的。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供）

▲2019台北燈節主燈「百變豬寶亮晶晶」，採數位影像技術的方式，讓燈飾可以隨意變換表情樣式。（圖／小妞的生活旅程提供）

▲此次燈節結合科技，民眾只要向手機裡的Google助理說出「Ok Google！我要跟台北燈節說話！」，便有專屬的台北燈節貼身導覽系統，除了有重要路線、時間資訊外，還可以知道燈飾設計的背景，讓賞燈更便利！（圖／小妞的生活旅程提供）

此次台北燈節範圍，從西門町紅樓開始，一路沿著中華路、忠孝西路至北門廣場為止，都能夠欣賞到不同主題的燈飾展示，而台北燈節一共分為六大主題以及在台北市的廟宇看得到傳統燈飾的擺設，「主題燈區亮晶晶」為主燈展示，將於西門町展出；「夢想生活亮晶晶」主要呈現日常生活中的精華，將於中華路上看到各式燈飾的擺設；「我愛創作亮晶晶」充滿文化藝術的風格，有藝術家創作的作品外，更有著復古設計的光雕投影，充分體現西門町的懷舊年華；「友好城市亮晶晶」展現台北文化風貌的同時，台北市政府也邀請海外城市，像是有上海市、愛媛縣松山市、青森縣弘前市等城市一起參展。

▲今年燈會主角豬寶以不同樣貌，化身成一台豬寶吉他，其前方更是街頭藝人表演的場地。（圖／47食樂天地提供）

▲街頭藝術盛行的西門町，此次燈會邀請各國塗鴉好手一同參展。（圖／小妞的生活旅程提供）

▲北門廣場以四面光雕投影的方式，呈現城門的光輝歲月，活潑中依然保有其復古樣貌。（圖／小妞的生活旅程提供）

▲由台北自來水事業處設置，兼具功能及設計美感的TAIPEI字樣直飲台，方便民眾逛燈節。（圖／小妞的生活旅程提供）

▲上海市的燈飾除了看得到喜豬外，還有巨幅螢幕能直接欣賞美麗的上海外灘景致。（圖／小妞的生活旅程提供）

▲愛媛縣松山市將其經典的「撞轎」近百人抬神轎的樣貌於台北展出。（圖／小妞的生活旅程提供）

▲在路上也能看到今年燈節主角「豬寶」，豐富表情超討喜。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供）

▲大珠小珠落玉盤，呼應元宵燈節擺出超大圓球。（圖／47食樂天地提供）

「奇趣大禮FUN米奇」適逢東京迪士尼35周年，台北市政府與台灣華特迪士尼公司攜手合作打造全台唯一的米奇主題花燈，讓米奇的粉絲們一起回味經典動畫；「我愛佩佩豬」除了有可愛的粉紅豬燈飾在現場之外，燈區內更有小型摩天輪、旋轉木馬等遊樂設施可以免費搭乘；而今年有參與燈節展示的廟宇於北市各大廟宇皆能看到，宮廟燈區的部分看得到天后宮的Q版林默娘公仔擺飾以及充滿節慶氣息的長廊，位於中華路至重慶南路路段上可以看到財團法人城隍廟設有北市最長的跨街天棚式燈廊，浪漫指數滿點。

▲台北燈節的踩街嘉年華可以看到迪士尼明星現身現場。（圖／小妞的生活旅程提供）

▲著上應景新年服裝的佩佩豬一家人，喜氣洋洋的模樣吸引許多大小朋友的目光。（圖／小妞的生活旅程提供）

▲「我愛佩佩豬」此區有一條浪漫隧道，上方還能看到佩佩豬圖案。（圖／小妞的生活旅程提供）

▲佩佩豬此區的遊樂設施皆為免費搭乘。（圖／小妞的生活旅程提供）

▲▼台北天后宮展出Q版林默娘公仔擺飾以及充滿節慶氣息的長廊。（圖／小妞的生活旅程提供）

▲財團法人城隍廟設有北市最長的跨街天棚式燈廊，浪漫指數滿點。（圖／47食樂天地提供）

2019台北燈節

時間：2月16日至2月24日

地點：西門紅樓前廣場至行旅廣場周邊