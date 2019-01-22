東京迪士尼大遊行登台！台北燈節四大燈區、活動亮點曝光

▲2019台北燈節主燈百變豬寶。（圖／台北市政府提供，以下皆同）

記者于佳云／台北報導

2019台北燈節將於2月16日至24日於台北西區登場，今（22）日北市於記者會中公布四大燈區，包括3層樓高百變豬寶亮晶晶所在的主燈區、「我愛創作亮晶晶」、「夢想生活亮晶晶」和「友好城市亮晶晶」，此外，適逢東京迪士尼慶祝開園35週年慶，今年更將遊行擴大到台北燈節，還有6公尺高的米奇燈都將在台北燈節歡樂登場。

北市府觀傳局長劉奕霆表示，今年台北燈區範圍自西門町出發，並首度擴大至台北車站旁的行旅廣場，當中也包括西區傳統的歷史古蹟群：台北郵局、大阪商社、三井倉庫、撫台洋樓等也納入燈節區域，讓民眾在賞燈之餘也能體驗西區的人文意涵。

▲台北燈節各展區地圖。

近年成為燈節熱門景點的北門依舊是這次燈節的重頭戲之一，今年再次邀請藝術家陳怡潔創作北門光雕，將以音樂結合Swing Dance舞蹈呈現「搖擺北門」的概念，希望藉由城門的線條與型態，把舊府城的風華歲月透過光雕投影與演員演繹，讓人有種彷彿置身在古代卻又不失現代感的錯覺，揉和古今文化。

▲每年備受矚目的北門光雕秀。

「我愛創作亮晶晶」燈區則涵蓋了西門町各個時期的歲月精華，策展人AKIBO說明，西門町曾是一個經典的跑燈招牌聚集地，在「噴火熱炒」燈座展出的招牌跑燈將隨著音樂變化，完美重現西門當年風光；知名塗鴉藝術家黑雞先生與大腸王此次也與各國塗鴉藝術家共同參與了「塗鴉夢想家的基地」帳篷設計，邀請大家在燈節期間一同來找尋更多有趣的塗鴉文化。

▲在傳統燈節中融入塗鴉藝術。

除了台灣味的傳統燈飾，今年北市觀傳局也與台灣華特迪士尼公司合作，屆時將有高達6公尺高的大型米奇主題燈座，搭配經典米奇動畫，在西門町街頭驚喜展出，絕對會讓大家眼睛為之一亮。另外，為與大家分享東京迪士尼度假區歡慶開園 35 週年的喜悅，米奇等迪士尼明星將攜手參加此次的臺北燈節活動，踩街嘉年華活動的遊行隊伍中還會有當地的小朋友一同共襄盛舉。

▲東京迪士尼大遊行將來台演出。（圖／翻攝自活動官網）

另外，今年燈節特別結合Google助理，為民眾打造專屬2019台北燈節的貼身導覽系統。只要對著手機喊出「Ok Google！我要跟台北燈節說話！」就可以進入導覽模式，無論是向 Google 助理詢問台北燈節的營運時間、地點、重要活動資訊，還是直接請 Google 助理幫你導航到特定燈區或燈飾都難不倒它，讓民眾可以利用手機、平板輕鬆導覽做環保。