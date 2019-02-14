台北燈節「怪怪的」搶先看！手機就能點燈　巨型豬寶萌登場

▲台北燈節今進行主燈試燈。

記者于佳云／台北報導

2019台北燈節將於2月16日至24日於台北西區登場，今（22）日台北市府搶先舉行試燈活動，台北市長柯文哲也蒞臨活動現場，試點兩大主題燈「心花怒放亮晶晶」及「百變豬寶亮晶晶」，百變的燈光特效搭配動感活潑的音樂炒熱現場氣氛，也提前為即將到來的元宵節揭開序幕。

▲台北市長柯文哲（右三）及台北燈節策展人AKIBO（右一）及出席試燈活動。

柯文哲今日蒞臨點燈現場，他幽默表示，今天看到主燈感想是「只能說怪怪的東西都賣得很好」。柯文哲今也搶先示範和Google合作的心花怒放亮晶晶主燈點燈，由Google所開發的「Google助理」，化身為2019台北燈節的專屬導覽員，還可以語音召喚點燈！Google大中華區行銷長黃介中表示，Google特別針對心花怒放亮晶晶主視覺燈設計3步驟，對手機說「Ok Google」喚醒Google助理，再說「我要跟心花怒放說話」，接著對手機說「點亮心花怒放」，就能讓主視覺燈綻放亮麗登秀！

▲柯文哲體驗Google助理語音點燈。

▲新舊融合的心花怒放亮晶晶燈座。

由花燈師傅以傳統工法打造的「心花怒放亮晶晶」燈座，以花朵造型為主題，結合傳統燈飾與潮流燈泡設計，展現新舊融合的意向，閃爍的燈泡搭配輕快樂音讓人看過一次就留下深刻印象。2019台北燈節策展人，同時也是主燈設計者的藝術家AKIMO表示，上面的每朵花都代表一個夢想，每個燈都代表一位市民，希望藉由燈節把大家聚在一起，溫暖彼此的心。

▲三層樓高的百變豬寶。

▲百變豬寶LED燈光秀吸引民眾目光。

緊接著，這次燈節的另一大亮點「百變豬寶亮晶晶」主題燈也在晚間首度試燈，近3層樓高的豬寶由550萬畫素的LED彩幕拼組合成，點燈後，四四方方的豬寶身上上演一場百變光雕秀，變化各種不同面貌，配合全球百大DJ DJ RayRay創作的主題音樂，讓現場民眾看得目不轉睛，宛如一場大型視聽覺派對。

▲DJ RayRay在珠寶盒中播放創作音樂炒熱氣氛。

2019台北燈節自2月16日晚間7點起至2月24日在台北市西區熱鬧展開，燈節開幕後每晚7點開始，每半小時展演一次，每次演出時間為3分鐘。

2019台北燈節去年造訪人次突破350萬人，今年連續第3年選在台北西區舊城舉行。今年燈節以「台北台北亮晶晶」為主題，融合節慶文化、藝術科技、街區旅遊與國際觀光元素，展現西區傳統歷史風華，且今年燈節的範圍也將再擴大，從西門紅樓前廣場，沿中華路至忠孝東路，一路延伸至北門及台北車站旁的行旅廣場。

2019台北燈節

時間：2月16日至2月24日

地點：西門紅樓前廣場至行旅廣場周邊

