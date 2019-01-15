2019台北燈節2月16日登場！首波宣傳片、主角「豬寶」曝光

▲2019台北燈節今公佈首波宣傳片。（圖／記者于佳云攝）

記者于佳云／台北報導

2019台北燈節將於2月16日至24日登場，今（15）日正式公佈活動主題「台北台北亮晶晶 點亮夢想點亮心」及主視覺「心花怒放亮晶晶」，並首度露出第一波宣傳影片，除了領軍的台北市長柯文哲，職棒明星張泰山和市府人氣王黃瀞瑩等各領域人員也參與演出，要民眾敬請期待一年一度的燈節盛會。

▲2019台北燈節主角豬寶。（圖／記者于佳云攝）

此外，此次台北燈節的主角「豬寶」也在今天現身，粉紅色的方頭豬寶戴著紅色方框眼鏡，身穿大吉字樣的紅色上衣，看起來逗趣又充滿喜氣。曾為多位天王天后及音樂人創造唱面封面設計的設計師，同時也是珠寶創作者的AKIBO李明道說，豬寶就是取自珠寶的諧音，象徵希望台北市民和參觀旅客在接下來的一年可以金銀滿堂、珠寶豐收。

2019台北燈節去年造訪人次突破350萬人，今年連續第3年選在台北西區舊城舉行。今年燈節以「台北台北亮晶晶」為主題，融合節慶文化、藝術科技、街區旅遊與國際觀光元素，展現西區傳統歷史風華，且今年燈節的範圍也將再擴大，從西門紅樓前廣場，沿中華路至忠孝東路，一路延伸至北門及台北車站旁的行旅廣場。

▲2019台北燈節策展人AKIBO李明道（中）、學姊黃瀞瑩（左）和職棒明星張泰山（右）。（圖／記者于佳云攝）

AKIBO表示，今年燈節以西區三大古廟為發想，加入繁華的廟宇雕飾與早期花燈製作風格，打造熱鬧歡騰的地方電子花車特色，另外也融合西門町的塗鴉文化元素，展現多元和熱血魅力，而針對燈節進一步的燈區和燈飾則表示仍在規劃中，希望大家拭目以待。



台灣本土速食店頂呱呱今年特別和台北燈節合作，聯手推出台北燈節限定套餐「亮晶晶套餐」和「豬寶套餐」，在燈節現場限定販售，讓民眾一邊看花燈感受節慶氣氛，一邊享用滋味十足的美味餐點。



2019台北燈節

時間：2月16日至2月24日

地點：西門紅樓前廣場至行旅廣場周邊