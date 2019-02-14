新娘捧花or粉紅棉花糖？台中以南「12處洋紅風鈴木」爆開

點評：好美的風景！！





▲嘉義特殊教育學校紅花風鈴木開得正美。（圖／網友陳百豪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

比櫻花還浮誇的紅花風鈴木，又稱洋紅風鈴木，每到2-3月花期，枝頭上滿佈粉紅花朵，遠看讓人以為是櫻花，風鈴般的花朵湊成圓潤花球，有人稱笑像是新娘捧花，有人直呼像是粉紅棉花糖，模樣可愛極了！今年紅花風鈴木開得比往年更茂盛，台中以南都見得到蹤跡，《ETtoday新聞雲》幫大家搜羅全台賞花勝地懶人包，把握時機與洋紅風鈴木來場唯美邂逅吧。

▲三甲公園紅花風鈴木在去年11月底就已搶先綻放。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

【台中】

1. 三甲公園

台中市三甲公園內約有10多棵紅花風鈴木，去年11月底就已搶先綻放，站立橘紅天橋上，可以不用抬頭，就能親近兩旁風鈴木姿態，讓人直呼太浪漫了。

地址：台中市北屯區旱溪東路三段和景賢路口

2. 中興大學

台中市南區的中興大學正門前，靠近學府路、興大路及復新街沿途，即可見道路兩旁爆滿的紅花風鈴木，洋溢和煦春天氣息。

地址：台中市南區興大路145號

▲綠川水岸廊道風鈴木滿開。（圖／IG@kiki660928提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

3. 綠川水岸廊道

綠川東街、民權路口的一株風鈴木滿開，十分吸睛，許多路過民眾紛紛拍照留念，笑說「比日本的櫻花還美」。沿著綠川興建的江川公園一帶，也有為數不少的紅花風鈴木，吹著迎面而來的微風，一邊徜徉當季最美的粉紅花景，超級詩情畫意。



4. 勤美術館外綠地

每到2-3月，台中勤美術館前的粉紅花開得正艷麗，加上陽光普照的好天氣和小朋友的嬉鬧聲，為文青勝地增添更多賞玩樂趣。

地址：台中市西區館前路71號



5. 大智公園

坐落於大智路和仁和路口的大智公園，其內約有數十株紅花風鈴木，季節到了，唯美的景色吸引路人圍觀和欣賞，掉落滿地的花朵也點綴出另一番詩意。



地址：台中市大智路和仁和路口

【彰化】

6. 南郭國小

彰化市南郭國小後門人行道上，一棵紅花風鈴木到春節尾聲才突然爆開，近日吸引師生們駐足拍照，感受春神降臨的愉悅。

地址：彰化市中興路98號

▲南投縣草屯鎮立體育館前這棵洋紅風鈴木開得超茂盛。（圖／IG@sally.chen.1698提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

【南投】

7. 南投草屯鎮立體育館前

南投草屯台灣工藝研究發展中心附近的「藝術大道」種有整排洋紅風鈴木，樹齡超過10年，自春節起開始綻放，尤其是體育館前的一棵洋紅風鈴木，花團錦簇好似繡球，讓藝術大道頓時成為IG打卡點。

地點：南投縣草屯鎮中正路573號

▲南投竹山紫南宮洋紅風鈴木現正大爆開。（圖／IG@xu_a_hao提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

8. 南投竹山紫南宮

南投竹山紫南宮停車場洋紅風鈴木現正大爆開！今年少雨，洋紅風鈴木花開得比往年茂盛，一團團花球比櫻花還熱門，大約還有10天可賞花。除了賞花，還有階梯3D彩繪和7星級洗手間，讓廟宇變為好玩景點。

紫南宮停車場

地址：南投縣竹山鎮大公街40號

【雲林】

9. 雲林斗六

斗六西平路正心中學附近、斗南大湖口溪堤防等地的紅花風鈴木現正滿開，整株開滿粉紅花球，隨風飄散過來的清香，讓人瞬間忘卻煩憂。





▲嘉義特殊教育學校內的紅花風鈴木從圍牆外竄出。（圖／網友陳百豪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

【嘉義】

10.嘉義特殊教育學校

校園約40多棵風鈴木已提前綻放，綿延約百公尺，一串串洋紅色花球從圍牆邊竄出，擋不住好奇的民眾相繼一睹眼前美景。校方表示，為避免打擾到學生上課，開放參觀時間為周一至周五下午4點以後，及週六、日的上午9點到下午5點。校方也呼籲旅客配合校方管制，切記勿攀折花木和製造垃圾。

地址：嘉義市世賢路二段123號





▲台南高商有棵超過30年的洋紅風鈴木。（圖／IG@hsuan_0526提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

【台南】

11. 國立台南高商

台南高商內有棵超過30年的洋紅風鈴木，被喻為是南商最美麗的風景！日前已進入花期，成校園最熱門風景。

地址：台南市南區健康路一段327號

【高雄】

12. 前鎮區民權國小後門

前鎮河畔綿延1公里的洋紅風鈴木大道也很美，民眾可沿著中山四路前鎮河畔散步，一路觀賞洋紅風鈴木姿態。

先前養工處曾表示，高雄種植風鈴木主要分三種花色，紅花、金黃、洋紅風鈴木，分別在凹仔底生態園區站旁公園、高師大校園、博愛路、前鎮河中山四路、河東路、澄清湖、鳳山經武路，花期約2周，民眾不妨把握機會前往。