不用奔台東！台南也有「彩色紅藜海」蜀葵、仙草花待綻放

點評：好美的風景！！





▲台南學甲也有整片紅藜海。（圖／IG@molly888666提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

不只台東有！在台南學甲蜀葵花盛開之前，轉色的紅藜田創造出另一番風景，直指天際的一束束紅藜約有一公尺高，鮮紅、艷黃、亮橘等色調，交織出期間限定的繽紛活力，與紅磚古厝及遠方錯落建築相輝映，美不勝收。

▲台南學甲紅藜轉為鮮紅、艷黃、亮橘色，交織出期間限定的繽紛活力，與紅磚古厝及遠方錯落建築相輝映，美不勝收。

紅藜是原住民重要經濟作物，含多種胺基酸及礦物質，營養價值是稻米的2倍、燕麥的3倍，有「穀類中的紅寶石」美稱。除了能食用，每年12月底至4月，整片紅藜轉色後，批覆在良田中，繽紛的美景也讓人驚嘆連連！

▲▼每年12月底至4月，整片紅藜轉色後，批覆在良田中，繽紛的美景讓人驚嘆連連。

除了紅藜花海之外，一旁的蜀葵花目前綻放約2-3成，想一道造訪需再耐心等等。蜀葵花又有一丈紅之稱，高聳藤蔓配上綠葉，鮮花還不時從中綻放，花期預計從3月起延續到4月中，想拍美照的民眾不妨著手計劃。





▲一旁還有比人還高的蜀葵花海。（資料照／IG@lilies__lin0816提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

去年桃園花彩節因大面積仙草花而爆紅，紫色花海媲美普羅旺斯薰衣草田。若南部民眾不想跑遠，農民也剛在此地播種仙草花，預計盛開後也會成為另一波值得朝聖的花海熱點。

▲台南民眾不用跑北部，仙草花已播種，盛開後也預計成為新一波朝聖熱點。

學甲紅藜海、蜀葵花、仙草花

地點：台南市學甲區光華里