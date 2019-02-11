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免費約會秘境！水中耶誕樹、75公尺銀河隧道點燈到2月24日

點評：重點是都沒人...
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▲「水中耶誕樹」和燈光廊道夜晚點燈超浪漫。（影／記者彭懷玉攝）

▲桃園朝陽森林公園,桃園燈節,2019桃園燈節三民燈區。（圖／記者彭懷玉攝）

▲桃園朝陽森林公園內的「水中耶誕樹」點燈至2月24日。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／桃園報導、攝影

放完春節連假，緊接著迎來元宵燈會，今年桃園市除了童話主題打造的四大燈區，去年剛啟用的朝陽水語教育園區內，矗立一座全桃園唯一的「水中耶誕樹」，旁邊還有長75公尺的燈光廊道，情人節超適合來這曬恩愛。

▲桃園朝陽森林公園,桃園燈節,2019桃園燈節三民燈區。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼2019桃園燈會三民主燈區將於明（12）正式開展，圖為還未點燈示意圖。

▲桃園朝陽森林公園,桃園燈節,2019桃園燈節三民燈區。（圖／記者彭懷玉攝）

去年耶誕節前夕，桃園市三民路二段上的朝陽森林公園內，特別在生態水池內設置一座高達7公尺的水中耶誕樹，夜晚點燈後，金色LED燈泡點綴耶誕樹主體，頂部放射出白、紅色光束，照映水面形成鏡像美景，將公園化作浪漫約會勝地。

▲桃園朝陽森林公園,桃園燈節,2019桃園燈節三民燈區。（圖／記者彭懷玉攝）

▲夜晚點燈後，金色LED燈泡點綴耶誕樹主體，頂部放射出白、紅色光束，照映水面形成鏡像美景。

除了全桃園唯一一座水中耶誕樹，旁邊還有紫、白色小燈泡構成長達75公尺的銀河隧道，呈S形蜿蜒其中，漫步隧道內不用人擠人，也可從隧道內拍攝水中耶誕樹，畫面十分迷人。耶誕樹及隧道等造景均點燈至2月24日止，民眾不妨把握機會朝聖。

▲桃園朝陽森林公園,桃園燈節,2019桃園燈節三民燈區。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼紫、白色小燈泡構成長達75公尺的銀河隧道，漫步其中不用人擠人。

▲桃園朝陽森林公園,桃園燈節,2019桃園燈節三民燈區。（圖／記者彭懷玉攝）

朝陽森林公園總佔地達33,700平方公尺，是桃園市最大的市立公園，去年設立「朝陽水語教育園區」後，更獲有「工程界奧斯卡獎」之稱的公共工程金質獎。園區將冰冷的機房以環境生態元素進行公共藝術彩繪，其中，藍色牆面及漆成彩色的汙水管線，被稱為「桃園版藍曬圖」，白天可以在歐式鐘樓、兒童遊樂區、森林步道、涼亭及大片草地悠遊，晚上還能在燈光中感受浪漫情調。

▲桃園朝陽森林公園,桃園燈節,2019桃園燈節三民燈區。（圖／記者彭懷玉攝）

▲藍色牆面及漆成彩色的汙水管線，又有「桃園版藍曬圖」之稱。

朝陽森林公園
地點：桃園市桃園區三民路二段和民生路、朝陽街口
點燈時間：2018年12月21日至2019年2月24日（每晚6點點燈）

關鍵字： 桃園旅遊 朝陽森林公園 水中耶誕樹 朝陽水語教育園區 約會 情人節 情人節約會景點

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