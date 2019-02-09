台南總爺藝術中心　首度舉辦麻豆糖業大地藝術祭

點評：假日很適合到這裡逛逛耶！

▲位在台南總爺藝文中心的建築許多都是三級古蹟。（圖／轉角（Mable~）の吃喝玩樂提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

台南一直都是台灣人國內旅遊景點的選擇前三名，美食的不勝枚舉及古蹟景點都是吸引旅客前往的特色，而在2006年就曾經挑選代表台南的旅遊景點－「八景八勝三園」，其中「總爺藝文中心」就是這次轉角(Mable~) の吃喝玩樂分享在《旅遊超爽的！》景點，不需要門票也能好好認識這個富有歷史意涵的古蹟。

▲▼藝術中心的占地相當廣闊，除了參觀建築及展覽外，也能到綠色步道散步。

位在台南麻豆區的總爺藝文中心，過去原本是製糖的糖廠，後來經過多次的改組及合併經營過後，在1993年關閉了。本來要進行廠房拆除，但當地的文史工作者及居民意識到這個與麻豆息息相關的生活記憶也即將被清除時，便向政府提出了保存的要求，而在民間與政府共同努力下，舊糖廠透過古蹟活化再生的觀念及再利用的想法，改設成了現今的「南瀛總爺藝文中心」。

▲▼在草皮上的人臉頭像展品在陽光的照射下，搭配設計的表情，看起來非常舒適，讓人忍不住也想一起坐在草皮上曬曬和煦暖陽。

轉角(Mable~) の吃喝玩樂表示，整個藝文中心的腹地相當大，在園區內除了有日式建築的古蹟，還有一大片的草皮，另外也有規劃咖啡廳，在假日的時候還有文創市集，整體相當適合親子一同旅遊！一進到園內看到藝文中心的主辦公室是紅磚建築，轉角(Mable~) の吃喝玩樂提到，目前這裡是規劃為藝文展覽的空間，因此不定時會有藝文作品，而走到一旁的由樟樹和茄冬樹組成的綠色隧道，散步最為合適不過了，不過，原在入口處的日式鳥居現在已被拆除，在這條步道散步時，可以抬頭觀察，會看到裝置藝術放在樹上當作擺飾，相當有趣！

▲▼在園區內有不少的藝術品展示。

轉角(Mable~) の吃喝玩樂說，會被吸引到總爺藝文中心是因為已被拆除的鳥居及在紅磚工藝館附近的藝術作品。坐落在草皮上的人臉頭像展品在陽光的照射下，搭配設計的表情，看起來非常舒適，讓人忍不住也想一起坐在草皮上曬曬和煦暖陽。轉角(Mable~) の吃喝玩樂也特別介紹，在廠長宿舍外有一棵「樹中樹」，他說，這是二戰期間大王椰子樹被轟炸而留下了彈孔，榕樹就從這個彈孔中發芽，因此這棵樹中樹是榕樹纏繞著椰子樹所生。

▲▼在園內有遼闊的草坪適合親子一起享受午後時光。

轉角(Mable~) の吃喝玩樂提醒，在室內的展覽是不能攝影的，另外從2019年的2月1號開始到3月3號將首度舉辦2019麻豆糖業大地藝術祭，假日不妨帶著全家大小一起到藝文中心走走！

總爺藝文中心 麻豆糖廠

地址：台南市麻豆區南勢里總爺5號

電話：06-5718123

營業時間：9：00～17：00 （室內展覽周一、二公休）