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台南奇美食品工廠　超真實體驗燒包製作、必拍幸福街町

點評：好可愛的燒包！！
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▲▼台南奇美食品幸福工廠。（圖／來飽寶家ba提供）

▲位在台南奇美博物館附近的奇美食品幸福工廠。（圖／來飽寶家ba提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

搜尋台南必拍景點絕對會出現奇美博物館，而奇美也在附近開設了食品幸福工廠，來飽寶家ba就在《旅遊超爽的！》分享這個以燒包為主題的觀光工廠，總共有六大主題，裡頭還結合了多媒體互動遊戲及吉祥物的造景，雨天也適合來參觀！

▲▼台南奇美食品幸福工廠。（圖／來飽寶家ba提供）

▲▼工廠的門票費用為新台幣50元，廠內主要以燒包為主角。

▲▼台南奇美食品幸福工廠。（圖／來飽寶家ba提供）

來飽寶家ba說，這個每張入場門票為50元，三歲以下免費的觀光工廠，還會贈送鳳梨酥及小禮物，可以說是相當合理。以燒包為主角的工廠，經過服務台旁的多媒體互動遊戲，就可以看到關於生產機台的介紹，繼續往前會看見關於燒包的食材介紹，來飽寶家ba也提到，整個工廠的設計利用了科技，讓相對沉悶的知識變得更為有趣，而且展區本身非常乾淨，參觀的時候感受十分舒適。

▲▼台南奇美食品幸福工廠。（圖／來飽寶家ba提供）

▲▼有多款互動遊戲跟不同的體驗介紹區，讓遊客可以透過遊戲認識燒包的製作過程。

▲▼台南奇美食品幸福工廠。（圖／來飽寶家ba提供）

▲▼台南奇美食品幸福工廠。（圖／來飽寶家ba提供）

另外，來飽寶家ba特別推薦「包子說故事」展區，這個區域是教導遊客包子的製作步驟，從擀麵皮到成功做好包子，拿著器具扇子搧風點火，還會冒出蒸氣，整個過程相當簡單明瞭，在科技的運用下既可以透過遊戲學習，也認識到燒包的製程。繼續走到「奇美幸福街町」，來飽寶家ba認為這裡非常適合拍照，一間又一間的店面設計，小朋友也忍不住在這裡玩起扮家家酒。

▲▼台南奇美食品幸福工廠。（圖／來飽寶家ba提供）

▲▼在「包子說故事」展區是教導遊客包子的製作步驟。

▲▼台南奇美食品幸福工廠。（圖／來飽寶家ba提供）

▲▼台南奇美食品幸福工廠。（圖／來飽寶家ba提供）

▲即便是用科技來體驗製作過程，在蒸包子的時候還是會有蒸汽冒出，更增添了真實感。

▲▼台南奇美食品幸福工廠。（圖／來飽寶家ba提供）

▲▼奇美幸福街町一間又一間的店面擺設，相當適合拍照。

▲▼台南奇美食品幸福工廠。（圖／來飽寶家ba提供）

奇美食品幸福工廠還有DIY烘培區，可以先上粉絲團進行預約，或是現場報名，工廠內也有麵包店、輕食區，伴手禮同樣可以在這裡購買！在奇美博物館拍完照後，就帶著一家大小到工廠認識包子吧！

▲▼台南奇美食品幸福工廠。（圖／來飽寶家ba提供）

▲▼工廠內還有DIY的體驗課程，另外也有販售伴手禮跟熱食區。

▲▼台南奇美食品幸福工廠。（圖／來飽寶家ba提供）

▲▼台南奇美食品幸福工廠。（圖／來飽寶家ba提供）

▲一張五十元的門票會贈送鳳梨酥及小禮物。

奇美食品幸福工廠
地址：台南市仁德區機場路1008號
電話：（06）269-8588
參觀時間：週二至週日09：00～18：00（週一休館，遇連假則順延）

關鍵字： 來飽寶家ba 奇美食品幸福工廠 燒包 台南旅遊.親子旅遊

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