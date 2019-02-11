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六福皇宮大出清！市值50萬傢俱僅花3.8萬　民眾直呼好划算

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▲▼六福皇宮五星傢俱大出清。（圖／民眾提供）

▲六福皇宮五星傢俱大出清。（圖／民眾提供）

記者蔡玟君／台北報導

六福皇宮從即日起至12日為止舉辦為期兩天的五星級飯店傢俱特賣會，以一間客房為單位推出「五星級飯店傢俱萬元福袋」，只要12888元就能將價值超過15萬元包括天夢之床等家飾寢具帶回家，且只要購買一間房，還能購買現場額外的的燈具、擺飾。有民眾在開賣第一天，僅用3.8萬就帶走價值約50萬元的家飾寢具，直呼好划算！

▲▼六福皇宮五星傢俱大出清。（圖／民眾提供）

▲六福皇宮推出的「五星級飯店傢俱萬元福袋」採抽籤制。（圖／民眾提供）

六福皇宮此次推出的「五星級飯店傢俱萬元福袋」以一間客房為單位販售，現場總共分為三種房型，每間約50-60間不等，共計170間客房。五星級飯店傢俱萬元福袋採抽籤制，六福皇宮在一樓大廳一隅設置櫃台，並提供三種房型的示意照片，民眾根據照片選擇房型抽房號，才能進入自己抽中的房間將房內寢具帶回家。

▲▼六福皇宮五星傢俱大出清。（圖／民眾提供）

▲民眾李小姐買到裝滿2個小貨車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼六福皇宮五星傢俱大出清。（圖／民眾提供）

▲只要有購買五星級飯店傢俱萬元福袋，就可以加購各種傢俱擺飾。（圖／民眾提供）

此外，只要購買有購買五星級飯店傢俱萬元福袋，現場更開放民眾加購其他家具擺飾，小從客房使用的潤髮乳、洗浴鹽、針線盒，大至桌燈、小櫃子、沙發、演奏琴等，都能讓民眾加購，價格從5元起至8萬元不等。

▲▼六福皇宮五星傢俱大出清。（圖／民眾提供）

▲李小姐挑了許多小型傢俱想布置家裡。（圖／民眾提供）

民眾李小姐表示，透過朋友得知此次特賣會消息，因為曾在美國開過旅館，所以決定來看看，此次共買了2間客房，並挑選了近20樣家具擺飾，包括日式石燈、櫃子、高腳桌椅組、檯燈等，裝滿2台小貨車，初估原本價值約40至50萬元的傢俱，僅用3.8萬就入手，李小姐直呼非常划算，而在接受記者訪問後，李小姐再度繼續逛現場各種小型擺件，更想把現場售價約7萬5000元的演奏琴搬回家。

▲▼六福皇宮五星傢俱大出清。（圖／民眾提供）

▲現場放置的演奏琴，李小姐也想買回家。（圖／民眾提供）

六福皇宮五星級飯店傢俱特賣會從11日起至12日為止，為期兩天，每天早上10點至下午16點，現場僅以現金交易。購買後，若是房內有部分設備不想搬離，也不能退費或折讓。六福皇宮表示，民眾購買後即可於現場和工作人員預約搬運時間，可搬運日期為11日至14日之間，若是沒有在14日前搬離，則視同放棄搬遷權利，交由飯店方處理。同時，由於設備可能會有些許的刮痕或污漬，若無法接受二手物品本來即存在的折舊狀況，則不建議購買。

▲▼六福皇宮五星傢俱大出清。（圖／民眾提供）

▲六福皇宮五星傢俱大出清。（圖／記者蔡玟君攝）

地址：台北市中山區南京東路三段133號

關鍵字： 六福皇宮 星級飯店 台北市旅遊

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