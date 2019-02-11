六福皇宮推「五星飯店傢俱福袋」　1.2萬帶走15萬天夢之床寢具組

▲六福皇宮出清五星寢具。（圖／五星級飯店特賣會臉書專頁）

記者蔡玟君／台北報導

六福皇宮於去年12月31日正式熄燈，讓旅多老顧客惋惜不已，隨著飯店熄燈，六福皇宮現在將飯店所使用的家飾寢具拿來大出清，從11日至12日連續兩天，每天早上10點至下午4點，讓民眾只要花1萬2888元就可以把價值15萬元的天夢之床床墊和沙發等物品帶回家。

▲台北威斯汀六福皇宮已在2018年12月31日歇業。（圖／六福集團提供）

六福皇宮去年熄燈前推出最後住房優惠，只要入住一晚就可以將房內所有家具床墊帶回家，限量35間客房於開賣當日半小時內就銷售一空。但即使如此仍有許多高級床組和家具至今仍留在飯店內，因此六福皇宮日前成立臉書專頁「五星級飯店特賣會」，推出「五星級飯店傢俱萬元福袋」活動，讓民眾可以用低於市價的價格將價值15萬寢具搬回家。

▲六福皇宮出清五星寢具共分為3種房型販售。上圖為A1房型。（圖／翻攝自五星級飯店特賣會臉書專頁）

六福集團表示，五星級飯店傢俱萬元福袋活動「以間計費」，共提供3種房型，每間房型各為50-60間不等，共計170間，內容包含天夢之床等級床墊、床座、床頭櫃、沙發等，每間售價1萬2888元，現場販售採抽籤制，依房型抽籤房號，不開放參觀與挑選，同時民眾必需自行搬運，並以現金支付。

▲六福皇宮出清五星寢具。上圖為A2房型（圖／翻攝自五星級飯店特賣會）

▲六福皇宮出清五星寢具。上圖為第三種房型（圖／翻攝自五星級飯店特賣會）

購買後，若是房內有部分設備不想搬離，也不能退費或折讓。六福皇宮表示，民眾購買後即可於現場和工作人員預約搬運時間，可搬運日期為11日至14日之間，若是沒有在14日前搬離，則視同放棄搬遷權利，交由飯店方處理。同時，由於設備可能會有些許的刮痕或污漬，若無法接受二手物品本來即存在的折舊狀況，則不建議購買。