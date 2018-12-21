ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

影／台北君悅傳2020合約到期！不排除業主豐隆集團接手自營「台北千禧酒店」

ETtoday旅遊雲

記者陳涵茵／綜合報導

繼營運20年的台北威斯汀六福皇宮因租約問題即將於12月31日熄燈，外傳就連台北市第一家國際五星級飯店台北君悅酒店也將在2020年終止合約，對此台北君悅酒店表示，目前暫時未接到任何通知無法對此事回應，如有任何確定消息，會適時對外公佈。

▲台北君悅榮獲Condé Nast Traveler雜誌讀者票選2018亞洲最佳酒店。（圖／台北君悅飯店提供）

▲台北君悅酒店傳2020解約。（圖／台北君悅酒店提供）

台北君悅酒店的業主是「新加坡豐隆集團」，由該集團委託凱悅酒店集團經營，業界盛傳雙方合作的台北君悅酒店品牌合約將於2020年到期。主要原因，除了台北信義區新地標Taipei Sky Tower即將在2020誕生，因凱悅酒店集團有意將旗下最高等級品牌柏悅（Park Hyatt）、安達仕（Andaz）進駐信義區高達55層的國際級複合式大廈打造雙品牌飯店，因此打算中止與豐隆集團的合作。

業界指出，另一方面，豐隆集團旗下的「千禧酒店」規模越來越大，千禧國際酒店集團是國際品牌連鎖酒店集團，全球世界各地20個國家和地區共有超過100家酒店，旗下主要品牌包括千禧Grand Millennium、國敦Copthorne、令品牌和M品牌系列Studio M、M Social，目前台灣有台中日月千禧酒店與預計將在2019年開幕的花蓮秧悅千禧酒店。業界認為，新加坡豐隆集團可能引進自家飯店品牌像是千禧酒店或千禧大酒店，更名「台北千禧」後讓台北君悅換個名繼續營運。

▲台北市信義區建築、台北101、南山人壽廣場大樓、台北君悅飯店、台北世貿大樓▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北君悅飯店。（圖／記者屠惠剛攝）

台北君悅酒店才在今年10月剛拿下以高端奢華旅遊與住宿酒店為主軸的《Condé Nast Traveler》雜誌，讀者評選調查結果，2018亞洲最佳酒店第七名，更是前十名中唯一的台灣代表，就傳出2020解約消息。

事實上，台北君悅已經不是第一次「改名」，台北君悅大飯店至1990年開幕至今已有28年歷史，原名台北凱悅大飯店，2003年為符合凱悅國際集團全球品牌定位標準，才將中文名稱正式更名為台北君悅大飯店，2013年又再度正名為台北君悅酒店。致電台北君悅酒店，則表示對此尚未收到通知無法給回應，據悉目前2019年計畫一切照常，若有進一步消息會對外公布。

台北君悅酒店Grand Hyatt Taipei
地址： 110台北市信義區松壽路2號
電話： 02 2720 1234
小檔案：1990年台北凱悅大飯店開幕，2003年9月21日中文名改為台北君悅大飯店，2013年配合凱悅國際酒店集團統一全球中文名稱品牌策略，再度改為台北君悅酒店。客房數850間，是全台灣最多的旅館。

關鍵字： 台北君悅 星級酒店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

花蓮超質感民宿＋玻璃屋咖啡廳夯爆

桃園機場託運行李　3分鐘超省時

南投4萬坪「落羽松秘境」還能採草莓

汽車也能搭火車！台鐵人車同行自駕遊

懶人露營最高境界在嘉義！

桃園3間新開幕約會景觀餐廳

美呆了！桃園大溪1KM落羽松轉金黃

1月平日入住台東娜路彎會館免費

就像一座山　這肉盤總重168盎司

台中新開韓式火烤吃到飽500元有找

熱門行程

最新新聞更多

精選台中4間人氣湯圓名店

PABLO開幕首日出現排隊人潮

深澳鐵道自行車　海岸鐵路支線

台中星八鍋爆量「無敵海景鍋」

台中電話預約才吃得到的深夜粥堂

「暖冬遊補助」如何申請看這篇秒懂

女生獨自出國謹記7招自保

明年228連假澎金馬航線　24日開放..

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366