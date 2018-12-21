影／台北君悅傳2020合約到期！不排除業主豐隆集團接手自營「台北千禧酒店」

記者陳涵茵／綜合報導

繼營運20年的台北威斯汀六福皇宮因租約問題即將於12月31日熄燈，外傳就連台北市第一家國際五星級飯店台北君悅酒店也將在2020年終止合約，對此台北君悅酒店表示，目前暫時未接到任何通知無法對此事回應，如有任何確定消息，會適時對外公佈。

▲台北君悅酒店傳2020解約。（圖／台北君悅酒店提供）



台北君悅酒店的業主是「新加坡豐隆集團」，由該集團委託凱悅酒店集團經營，業界盛傳雙方合作的台北君悅酒店品牌合約將於2020年到期。主要原因，除了台北信義區新地標Taipei Sky Tower即將在2020誕生，因凱悅酒店集團有意將旗下最高等級品牌柏悅（Park Hyatt）、安達仕（Andaz）進駐信義區高達55層的國際級複合式大廈打造雙品牌飯店，因此打算中止與豐隆集團的合作。



業界指出，另一方面，豐隆集團旗下的「千禧酒店」規模越來越大，千禧國際酒店集團是國際品牌連鎖酒店集團，全球世界各地20個國家和地區共有超過100家酒店，旗下主要品牌包括千禧Grand Millennium、國敦Copthorne、令品牌和M品牌系列Studio M、M Social，目前台灣有台中日月千禧酒店與預計將在2019年開幕的花蓮秧悅千禧酒店。業界認為，新加坡豐隆集團可能引進自家飯店品牌像是千禧酒店或千禧大酒店，更名「台北千禧」後讓台北君悅換個名繼續營運。

▲台北君悅飯店。（圖／記者屠惠剛攝）



台北君悅酒店才在今年10月剛拿下以高端奢華旅遊與住宿酒店為主軸的《Condé Nast Traveler》雜誌，讀者評選調查結果，2018亞洲最佳酒店第七名，更是前十名中唯一的台灣代表，就傳出2020解約消息。

事實上，台北君悅已經不是第一次「改名」，台北君悅大飯店至1990年開幕至今已有28年歷史，原名台北凱悅大飯店，2003年為符合凱悅國際集團全球品牌定位標準，才將中文名稱正式更名為台北君悅大飯店，2013年又再度正名為台北君悅酒店。致電台北君悅酒店，則表示對此尚未收到通知無法給回應，據悉目前2019年計畫一切照常，若有進一步消息會對外公布。

台北君悅酒店Grand Hyatt Taipei

地址： 110台北市信義區松壽路2號

電話： 02 2720 1234

小檔案：1990年台北凱悅大飯店開幕，2003年9月21日中文名改為台北君悅大飯店，2013年配合凱悅國際酒店集團統一全球中文名稱品牌策略，再度改為台北君悅酒店。客房數850間，是全台灣最多的旅館。