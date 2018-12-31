20年六福皇宮正式歇業！董事長莊豐如哽咽將陪它到最後一刻

▲六福皇宮歇業六福旅遊集團董事長莊豐如哽咽。（圖／記者周書羽攝，下同。）



記者陳涵茵／台北報導

20年歷史的五星級威斯汀六福皇宮正式熄燈，選在31日熄燈當日舉辦再見派對劃下歡樂句點，員工一字排開90度鞠躬感謝共同見證歷史的賓客，六福旅遊集團董事長莊豐如致詞時一度哽咽，告別同時也宣告未來發展計畫。

六福旅遊集團董事長莊豐如員工編號001，致詞時她一度哽咽表示，當年一回國隔天就投入籌備工作，從企畫專員做起要面對房東、品牌、營造廠、客人，各式各樣的挑戰迎面而來，像是籌辦許久後開幕沒多久就碰上921大地震，大量退房訂單、取消訂單蜂擁而至，接著又碰上捷運施工，陷入6到8年交通黑暗期，20年間危機處理不間斷，同時也留下許多回憶，看著六福皇宮寫下許多新歷史又看著它走進歷史感觸很多，今天剛好是2018最後一天，她表示應該會在六福皇宮待到最後一刻。

台北威斯汀六福皇宮自1999年開幕以來，成立20年的南京商圈地標，是全台第一個Westin品牌飯店、首創五星級飯店內設置電影院、國內第一個設置雪茄館的五星級飯店及飯店自助餐搭配精緻位上主餐，另外還有愛爾蘭風格酒吧，不僅設施引進自愛爾蘭，也盡全力打造放鬆的酒吧氛圍，為五星飯店史上寫下不少首創歷史。訪談中莊豐如也提到，並不是住過飯店就能經營一間飯店，一間飯店要蓬勃發展絕對要找到其中的核心價值。

▲老會員顏次郎一家人。（圖／記者周書羽攝）



楊德興是元老級主廚，30歲時六福皇宮剛開業來到這，他表示20年來結婚生子都在六福，很捨不得在這的時光，另外，元老級的老會員顏次郎總帶著一家人來到六福皇宮，開幕至今每週日晚上都會來日本餐廳用餐，他表示無論是餐飲還是住房品質都很放心，六福都陪著全家度過許多歡樂時光，未來若六福集團有新飯店誕生也絕對會再次成為會員。

▲元老級主廚楊德興 。（圖／記者周書羽攝）



▲六福旅遊集團董事長莊豐如（右二）、六福集團總裁莊秀石（右三）、前總統馬英九（左三）。（圖／記者周書羽攝，下同。）



莊豐如也表示，未來六福旅遊集團依然會著重在觀光產業，無論是遊樂園或是飯店，無形的六福精神都會持續下去。台北威斯汀六福皇宮營業最後一天住房率仍高達九成，旗下另一間台北六福萬怡酒店成立3年目前平均住房率已有七成，較去年同期成長近一成，今年12月份已達單月損平，加上位處新東區門戶計畫核心四鐵共構的南港車站未來看好。官方表示，明年計畫善用交通優勢，規劃深度旅遊行程，並於館內週週推出展演活動以期提升服務量能。

另外，六福村主題樂園部分，開創新的主題樂園玩樂型態與身分證對對碰等行銷策略贏得年輕族群青睞，全新推出的露營體驗更幾乎場場爆滿，成功帶動今年全年入園數近140萬人次大關，較去年成長近一成，六福村官網業績也較去年同期成長八倍，集團未來仍將以旅館與遊樂核心事業為主體，訪談中她也提到未來不排除任何開設新飯店的機會，國內外都會同時尋找機會，等待新的契機再次與大家見面。