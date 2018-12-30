台北威斯汀六福皇宮31日熄燈　六福集團：已在另覓新據點

▲台北威斯汀六福皇宮。（圖／六福旅遊集團提供）

記者于佳云／採訪報導

已有20年歷史的老飯店台北威斯汀六福皇宮，因與租賃方國泰人壽保險談不攏終止租賃契約，將在2018年12月31日結束營運。不過，六福旅遊集團表示，目前集團已在台北地區尋覓新的據點，未來也可能有新的規劃，甚至以不同面貌跟大家見面。

有媒體報導，六福旅遊集團已在規劃新的據點，成立品牌新飯店。對此，六福旅遊集團公關處經理黃馨儀表示，集團其實已在台北地區尋覓新據點一段時間，不過礙於規模、位置和空間等限制，要在台北找到適合的地點不是那麼容易，目前都還在規劃當中。

黃馨儀也進一步表示，六福集團已是有豐富經驗的老品牌，營運項目也朝多角化經營，因此未來的規劃是否是「成立新飯店」還有待集團進一步確認，而對於集團未來的發展，黃馨儀表示六福旅遊集團董事長莊豐如也會在明日正式熄燈的派對中和大家分享。

▲台北威斯汀六福皇宮在熄燈前釋出多項優惠。（圖／六福旅遊集團提供）

台北威斯汀六福皇宮共有288間房，至從宣告歇業以來，陸續釋出多項好康優惠，其中最狂的「12月30日入住搬走20萬傢具」，住一晚隔天退房可將所有喜歡的家電、寢具通通免費搬走，包括號稱超好睡要價15萬元的天夢之床，販賣僅30分鐘就全數秒殺。12月最後一波「非住不可住房專案」下殺2.3折，原價18,975元的精緻客房，住一晚只要4300元，讓訂房率衝到8成。

1968年六福旅遊集團創立，1972年正式跨足旅館、餐廳業六福客棧正式開幕，1999年歷經兩年籌備選在南京商圈紮下根基，台北威斯汀六福皇宮（The Westin Taipei）開始營運，藉著Westin Hotels & Resorts打開台灣飯店在國際市場的知名度，接著在2018年因與租賃方國泰人壽保險談不攏終止租賃契約，將在31日劃下句點。