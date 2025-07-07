淡水最新「4千坪鹿角蕨園區」！綠意咖啡廳超美　門票200可折400元

▲淡水「晴花鹿苑」經過5年籌備，於今年6月正式開幕迎賓。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

新北淡水多了一處質感新景點！隱身於淡金路旁的小巷中，結合日式美學庭園、鹿角蕨溫室的「晴花鹿苑」在今年6月正式迎賓，門票200元可折抵400元消費，適用於購買鹿角蕨植栽或咖啡廳餐飲，以及旗下3家合作餐廳。

▲約4000坪的「晴花鹿苑」規劃出鹿角蕨溫室、咖啡廳，以及戶外日式庭園草皮區。（圖／業者提供）



踏進綠意盎然的「晴花鹿苑」，放眼望去給人舒心的療癒感，規劃出鹿角蕨溫室、咖啡廳，以及一大片日式庭園草皮區，總佔地約4000坪，由喜愛鹿角蕨的Sabrina悉心打造。

Sabrina指出，疫情期間到建國花市遊逛時，接觸到人生第一株鹿角蕨，當下覺得這植物真特別，型態多變、線條優美，就像一幅會呼吸的畫，於是種下開立「晴花鹿苑」的種子。

▲鹿角蕨好入手、可培育成為高價值的「活的藝術品」。（圖／業者提供）



鹿角蕨好入手、可培育成為高價值的「活的藝術品」，吸引許多玩家收藏，此特點也讓Sabrina愛不釋手。一年多前她成立Youtube頻道，與「鹿粉」們分享各品種的特色和照顧方式，以及如何讓鹿角蕨上板、水苔綁線、找出芽點、澆水等知識，在無私的分享下，慢慢地將粉絲累積起來。

歷經1595個日子，在取得營業許可、重新整地、蓋屋等任務一一克服後，終於在6月中開幕迎賓，園區搜羅上千株鹿角蕨。同時，也從原本需預約參觀，變更為營業時間內皆可來訪，適逢開幕不久，業者表示，單天平日約400人次，假日可破千人造訪。

▲依偎在大片落地窗的屋內品嚐輕食、咖啡，度過美好午後。（圖／業者提供）



到園區除了可以深入了解鹿角蕨魅力，也能依偎在大片落地窗旁吹冷氣用餐，在綠意陪伴下度過美好午後，至於餐點部分，供應煙燻鮭魚沙拉、酪梨開面吐司、牛肉佛卡夏、南瓜湯，還有磅蛋糕、草莓櫻桃派等甜點輕食，飲品囊括焦糖拿鐵、馬茲卡彭拿鐵等品項，價位落在100元至280元。

「晴花鹿苑」門票200元，能折抵至多400元消費，其中，鹿角蕨、植栽可折200元，咖啡廳可折100元消費，剩下的100元則能在海宴新台菜、百八魚場、漉・海鮮蒸氣鍋擇一使用。開園時間為每周三至周日10:00-18:00（最後入園時間17:00 、最後點餐時間17:30）。

▲接著到2023年開幕的「巫登益當代藝術園區」，徜徉在彩墨藝術的薰陶。（圖／記者彭懷玉攝）



既然來到淡水，也別錯過2023年開幕的「巫登益當代藝術園區」，1875年就有的百年建築，由加拿大傳教士馬偕博士親自設計監建，外觀為白色西班牙風格建築，也被稱為「馬偕小白宮」。此外，園區內還保留了晚清紅磚燕尾屋、日治時期的閣樓與聯排瓦房等歷史建築，展現東西文化交融的獨特魅力。

▲淡水真理街上知名的小白宮。（圖／記者彭懷玉攝）



園內設有「扶搖梯」可直達頂層的「觀海台」，可俯瞰淡水河與觀音山美景，是賞夕陽的絕佳去處。融合多元歷史建築與當代彩墨藝術，開幕後便成獨具特色的藝術地標，讓人靜心觀賞藝術家的彩墨作品。而「小白宮」、「多田榮吉故居」都在不遠處，喜歡歷史古蹟的旅人，不妨安排成一日遊行程。