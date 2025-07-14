假期這樣玩最對味！MSC榮耀號節慶航程不容錯過！

文／七逗旅遊網 圖／MSC地中海郵輪

每當假期來臨，你是否總為了「去哪玩」煩惱？想避開人潮、又想放鬆好好充電？不如換個玩法，登上亞洲旗艦郵輪MSC榮耀號，一次解鎖美景、美食與美好回憶，讓你的連假升級為真正的「五星級假期」。

今年冬季，MSC榮耀號精心規劃多條超人氣航程，從日本沖繩群島一路玩到宮古島、石垣島，不同行程任你挑，重點是，很多航次剛好落在連假、特別節慶檔期，只要排對假期，就能在最美的季節享受海上慢生活。

聖誕特別航程12/23出發，感受節慶溫馨氛圍

想要來場不一樣的聖誕假期？12月23日出發的5日航程正好橫跨聖誕節，讓你在船上感受濃濃的歐式聖誕氛圍。船上會佈置專屬的節慶裝飾，還有特別活動與聖誕餐點，無論是親子同行還是情侶出遊，都能感受到節慶的溫馨與浪漫，來一場真正「放假有感」的聖誕郵輪之旅。

跨年限定航程12/31出發，一起海上倒數迎新年

跨年還在市區人擠人看煙火？不如上船遠離塵囂，選擇12月31日出發的6日豪華航程，一次暢遊沖繩、石垣島、宮古島三大夢幻島嶼，更在海上倒數迎接2026年的到來！夜晚甲板派對、煙火、倒數活動絕對嗨翻，是一生一次的跨年回憶，送舊迎新，就該過得不一樣！

彈性休假也能玩得盡興，請假3天就能出發！

除了聖誕與跨年特別航程，MSC榮耀號還貼心推薦幾個超適合「精打細算型旅人」的出發日期：11/21、11/29、12/03、12/11、12/19、12/27、2026/1/9、1/17。這些五日行程多數橫跨六日假期，只要請三天特休就能出發，玩得充實又不耽誤工作進度，完美抓住年末出遊的黃金時機！

一站式滿足吃喝玩樂，讓假期過得超值又充實！

MSC榮耀號不僅航程安排得宜，船上更是集結超多娛樂設施，讓你從早玩到晚不無聊！美食方面有高達13間主題餐廳，從日式鐵板燒到義式手工披薩，讓你味蕾大開。娛樂方面則有超大型劇院、F1賽車模擬器、運動場、SPA水療、戶外泳池等，無論是想熱血、想放鬆，還是帶家人一起輕鬆玩，都能一次滿足。

還有不能錯過的拍照熱點 : MSC最具代表性的施華洛世奇水晶旋梯、透明景觀電梯、時尚酒吧空間與每間充滿設計感的餐廳，讓你隨手拍、怎麼拍都像雜誌大片，美照一鍵上傳，立刻刷爆社群存在感！

夏季旅展限定好康別錯過！

想搶先感受MSC榮耀號的魅力嗎？MSC榮耀號將於7/18至7/21參加台北夏季旅展！活動期間只要在現場與施華洛世奇水晶旋梯壁面合照，並上傳至官方粉絲團指定貼文，就有機會獲得限量精美好禮，讓你還沒登船就先擁有難忘回憶！

同時也別錯過7/31前早鳥預購優惠每房折10,000元，現場下訂還可獲得《成交禮》MSC精美小禮物（數量有限，送完為止）。旅展期間還有互動活動送好禮，誠摯邀請民眾蒞臨夏季旅展攤位，一起同樂！

無論你是想安排一趟溫馨的家庭假期，還是來場獨特的跨年派對，MSC榮耀號都是你年末出遊的質感首選。趁現在，規劃你的假期航程，讓MSC榮耀號帶你在節慶中啟航，玩樂All in，一次到位！

MSC榮耀號銷售旅行社 (按筆畫排序)：五福、可樂、行家、百威、東南、信安、喜鴻、雄獅、尊榮、鳳凰

MSC地中海郵輪官方合作旅行社網站 : https://pse.is/7pafe5

MSC地中海郵輪官方Facebook : https://www.facebook.com/MSC.Cruises.Taiwan





