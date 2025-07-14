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康青龍夏季限定「桑葚果茶系列」新上市　連7天買1送1

▲▼康青龍推出全新「桑葚果茶」系列。（圖／康青龍提供）

▲康青龍推出全新「桑葚果茶」系列。（圖／康青龍提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

搶攻夏日商機，手搖飲品牌「康青龍」推出全新「桑葚果茶」系列，嚴選台灣在地桑葚打造2款限定飲品，7月16日起於全門市開賣，限時7天更豪撒「買1送1」券。

▲▼康青龍推出全新「桑葚果茶」系列。（圖／康青龍提供）

▲「桑涼一夏」是以大吉嶺紅茶作為茶底，還吃得到Q彈椰果。

▲▼康青龍推出全新「桑葚果茶」系列。（圖／康青龍提供）

▲「桑荔一杯」則是加入金萱茶凍、蘋果片增添口感。

康青龍推出夏季最新「桑葚果茶」系列，一共有2款飲品選擇，「桑涼一夏」是以大吉嶺紅茶作為茶底，搭配濃郁桑葚、酸香檸檬，再佐以Q彈多汁椰果；「桑荔一杯」則選用飽滿桑葚結合香甜荔枝，再加入滑順金萱茶凍、清脆蘋果片，2杯售價皆為60元，7月16日起正式上市。

為歡慶新品上市，7月16日起至7月22日於龍來訂豪撒「桑涼一夏買1送1」券，每人限領2張、領完為止，限於龍來訂線上點餐使用，兌換期限至7月31日；7月23日至8月5日龍來訂再加碼凡購買2杯「桑荔一杯」享優惠價89元。

▲▼鶴茶樓芒果季。（圖／鶴茶樓提供）

▲鶴茶樓芒果季即起開跑。（圖／鶴茶樓提供）

鶴茶樓芒果季即日起也於全門市開跑，有經典回歸的「楊枝甘露」，選用愛文芒果打成細緻冰沙作為基底，再層層堆疊手工鶴頂紅茶凍、紅肉葡萄柚果粒、芒果果肉及椰奶，大杯售價90元。

另一款為全新「愛文芒果冰沙」，清涼芒果冰沙搭配一粒粒芒果丁，打造濃郁果香口感，中杯售價80元，今（14）日可享「任選第2杯半價」優惠，每人限購2組，以價低者為優惠品項。

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