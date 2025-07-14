ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

2025台北國際牛肉麵節開放報名　首波行銷祭出「牛肉麵放大券」

▲皇家傳承牛肉麵，台北君悅酒店牛肉麵。（圖／記者黃士原攝）

▲2025台北國際牛肉麵節開放報名，資料照。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

「2025台北國際牛肉麵節」將於10月10日至12日於圓山花博公園舉辦，今年以「黑白交鋒 王者爭霸」為主題，今日起至8月22日開放報名。此外，今年還推出「台北牛肉麵放大券」優惠活動，200元面額只要168元即可購得，憑券可品嚐歷屆得獎的牛肉麵店家。

今年台北國際牛肉麵節以「黑白交鋒 王者爭霸」為主題，競賽分為「鮮食組」及「調理包組」；鮮食組可再分為紅燒、清燉、創意項目，調理包組僅有紅燒、清燉。今日起至8月22日開放報名，在第一階段資格書審之後，10月10日至12日在圓山花博公園長廊廣場，舉辦競賽及年度嘉年華活動。

▲今年還推出「台北牛肉麵放大券」優惠活動，憑券可品嚐歷屆得獎的牛肉麵店家。（圖／記者黃士原攝）

鮮食組競賽採用廚王大賽的競賽方式，全程以抽籤序號進行，店家限時3.5小時現場烹煮。調理包組由參賽品牌自行安排1位人員執行競賽烹煮，不得再添加其他食材，全程公開供民眾觀看。

台北市商業處表示，今年首波行銷推出「台北牛肉麵放大券」優惠活動，200元面額只要168元即可購得，憑券可品嚐歷屆得獎的牛肉麵店家，7月14日於Gomaji平台開始販售，限量3500張。9月將推出第2波優惠「全台優惠Cow過來」，活動內容後續會再公布。

關鍵字： 牛肉麵 台北 競賽 美食 活動 美食雲 牛肉麵節

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

推薦閱讀

康青龍最新桑葚果茶系列連7天買1送1

康青龍最新桑葚果茶系列連7天買1送1

隱身樂成宮旁的復古冰室！

隱身樂成宮旁的復古冰室！

麥當勞全新熔岩起司排堡7/16開賣

麥當勞全新熔岩起司排堡7/16開賣

豪斯登堡最新遊樂設施9月啟用

豪斯登堡最新遊樂設施9月啟用

深澳小卷季7/19開跑　水舞秀2周限定

深澳小卷季7/19開跑　水舞秀2周限定

2025台北國際牛肉麵節開放報名

2025台北國際牛肉麵節開放報名

札幌「深夜聖代」開箱！Tabelog3.52分

札幌「深夜聖代」開箱！Tabelog3.52分

探索星號2.0「要做最好玩的郵輪」

探索星號2.0「要做最好玩的郵輪」

海上最美打卡景點就在MSC榮耀號

海上最美打卡景點就在MSC榮耀號

亞洲旗艦的質感假期，就選MSC榮耀號

亞洲旗艦的質感假期，就選MSC榮耀號

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台灣人愛去日本　玩二三線城市3難題曝

信義「和食料理吃到飽」晚餐能吃4hrs

探索星號2.0「要做最好玩的郵輪」

新竹古早味「歪頭冰」一支才賣14元！

海上最美打卡景點就在MSC榮耀號

全台最大「貴族世家」分店今開幕

百元低消就能享受33樓高空美景！

MSC榮耀號節慶航程不容錯過！

亞洲旗艦的質感假期，就選MSC榮耀號

淡水「4千坪鹿角蕨園區」新開幕

熱門行程

最新新聞更多

康青龍最新桑葚果茶系列連7天買1送1

隱身樂成宮旁的復古冰室！

麥當勞全新熔岩起司排堡7/16開賣

豪斯登堡最新遊樂設施9月啟用

深澳小卷季7/19開跑　水舞秀2周限定

2025台北國際牛肉麵節開放報名

札幌「深夜聖代」開箱！Tabelog3.52分

探索星號2.0「要做最好玩的郵輪」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366