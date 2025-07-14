2025台北國際牛肉麵節開放報名　首波行銷祭出「牛肉麵放大券」

▲2025台北國際牛肉麵節開放報名，資料照。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

「2025台北國際牛肉麵節」將於10月10日至12日於圓山花博公園舉辦，今年以「黑白交鋒 王者爭霸」為主題，今日起至8月22日開放報名。此外，今年還推出「台北牛肉麵放大券」優惠活動，200元面額只要168元即可購得，憑券可品嚐歷屆得獎的牛肉麵店家。

今年台北國際牛肉麵節以「黑白交鋒 王者爭霸」為主題，競賽分為「鮮食組」及「調理包組」；鮮食組可再分為紅燒、清燉、創意項目，調理包組僅有紅燒、清燉。今日起至8月22日開放報名，在第一階段資格書審之後，10月10日至12日在圓山花博公園長廊廣場，舉辦競賽及年度嘉年華活動。

▲今年還推出「台北牛肉麵放大券」優惠活動，憑券可品嚐歷屆得獎的牛肉麵店家。（圖／記者黃士原攝）

鮮食組競賽採用廚王大賽的競賽方式，全程以抽籤序號進行，店家限時3.5小時現場烹煮。調理包組由參賽品牌自行安排1位人員執行競賽烹煮，不得再添加其他食材，全程公開供民眾觀看。

台北市商業處表示，今年首波行銷推出「台北牛肉麵放大券」優惠活動，200元面額只要168元即可購得，憑券可品嚐歷屆得獎的牛肉麵店家，7月14日於Gomaji平台開始販售，限量3500張。9月將推出第2波優惠「全台優惠Cow過來」，活動內容後續會再公布。