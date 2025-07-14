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長崎豪斯登堡最新設施9月開幕　搭「AIR CRUISE」空中飛行

▲▼長崎豪斯登堡。（圖／豪斯登堡提供）

▲長崎豪斯登堡讓人彷彿一秒來到歐洲。（圖／豪斯登堡提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

長崎縣主題樂園度假區「豪斯登堡」又將推出新設施！日本首座極致美景飛行設施「AIR CRUISE the RIDE」將於9月12日開幕，帶領旅客展開一場五感兼具的空中飛行。

▲▼長崎米飛兔樂園。（圖／豪斯登堡提供）

▲剛開幕的米飛兔樂園。

豪斯登堡於今年6月21日啟用全球首座米飛兔樂園「Miffy Wonder Square（Miffy夢幻小鎮）」，希望藉此吸引年輕族群與親子客層，提升整體來園體驗價值。

▲▼豪斯登堡最新設施。（圖／業者提供）

▲▼最新設施「AIR CRUISE the RIDE」將於9月登場。

▲▼豪斯登堡最新設施。（圖／業者提供）

而計劃於9月推出的「AIR CRUISE the RIDE」，為日本首次亮相的飛行體驗型遊樂設施，透過8K LED打造高畫質影像，帶領遊客展開一段空中旅行，沉浸於蔚藍海洋、森林、草原、沙漠與都市等世界絕景。

設施採用穹頂螢幕與五感特效，結合飛行感、微風、香氣與水花，營造高度臨場感與沉浸式體驗，讓旅客彷彿親身翱翔天際，感受前所未有的爽快與震撼。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 九州旅遊 日本旅遊 長崎旅遊 長崎縣 亞洲旅遊 豪斯登堡

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