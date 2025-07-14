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新北「深澳小卷季」7/19開跑　水舞秀、2層樓高打卡裝置免費拍

▲深澳漁港7月19日至8月3日限期推出「深澳小卷季」。（圖／新北市政府漁業處提供）

▲深澳漁港7月19日起晚間將有水舞秀，港邊還有2層樓高小卷充氣裝置。（模擬圖／新北市政府漁業處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

小卷主題水舞秀要來了！在碧潭水舞順利落幕後，坐落於新北市瑞芳的深澳漁港，將從7月19日至8月3日限期推出「深澳小卷季」，期間每晚6點30分至9點，獻上小卷主題水舞秀，港邊還有2層樓高的粉萌小卷充氣裝置，延續漁港夜間之美。

深澳漁港鄰近台灣東北角漁場，是北台灣重要的小卷卸貨基地。為推廣在地小卷漁產與海港特色，新北市政府與瑞芳區漁會將在7月19日至8月3日舉辦「深澳小卷季」，邀民眾到深澳漁港品小卷、玩手作、賞水舞。

▲深澳漁港,海天步道觀景平台。（圖／記者彭懷玉攝）

▲在海天步道觀景平台上欣賞漁港風光。（圖／記者彭懷玉攝）

深澳小卷季」活動亮點非水舞莫屬！期間每日晚間6點30分至9點，有以小卷為主題的水舞秀，結合聲光與水幕表演，每場演出5分鐘，每30分鐘一場，一共六場；搭配港邊2層樓高的粉萌小卷充氣裝置，營造絢麗的夜間視覺盛宴。

民眾也可報名參加「夜釣體驗行程」（限定7月19日、7月25日與8月1日三場），從深澳漁港出發，採用環境友善的「一支釣」方式，親身感受夏夜出海捕捉時令小卷的樂趣，深入認識深澳海岸的漁業文化與生態之魅力。

▲深澳漁港7月19日至8月3日限期推出「深澳小卷季」。（圖／新北市政府漁業處提供）

▲以在地小卷製作的美味小點，供民眾免費品嚐。（圖／新北市政府漁業處提供）

新北市政府漁業處說，每年6至8月是小卷盛產期，今年在小卷季期間，周末將設有「小卷市集」，預計規劃12攤，販售生鮮漁產與特色加工品，並推出限量200份「小卷福袋」，內含1盒鮮小卷與1盒咪咪卷，優惠價100元。

▲深澳漁港7月19日至8月3日限期推出「深澳小卷季」。（圖／新北市政府漁業處提供）

▲民眾可免費報名「港邊手作坊」，製作小卷造型皮雕。（示意圖／新北市政府漁業處提供）

現場也提供3款各限量200份的小卷料理，開放民眾試吃。同時，還有「港邊手作坊」免費體驗活動（每場30人，共3場），邀講師介紹小卷生態，並製作小卷造型皮雕或環保袋拓印，感受海洋文化與創意手作的樂趣。

關鍵字： 新北市旅遊 瑞芳旅遊 深澳漁港 深澳小卷季

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