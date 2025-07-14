麗星探索星號2.0亮點開箱　副總裁：要做「最好玩的郵輪」

▲有「舌尖上的郵輪」、「最懂台灣人的郵輪」之譽的麗星郵輪「探索星號」。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／海上報導

有「舌尖上的郵輪」、「最懂台灣人的郵輪」之譽的麗星郵輪「探索星號」，今夏航程內容再次升級，《ETtoday新聞雲》特別訪問副總裁徐牧柔，她強調，麗星郵輪致力做「最好玩的郵輪」，因此新增泡泡派對、海上觀星、星海夏令營等，未來也將有更多歌唱演出與魔術表演。

▲麗星郵輪探索星號3月從杜拜回到台灣，至11月中以前以基隆為母港，之後將轉往高雄繼續航程。（圖／記者彭懷玉攝）

麗星郵輪「探索星號」今年3月回台，從3月底櫻花季一直到11月中的楓紅季，分別提供3天免請假、4天及6天13種日韓航程，之後移往高雄，11月16日起展開暖冬行程，帶旅客到菲律賓、越南遊玩。徐牧柔指出，這兩年多來積極深耕台灣，已提前確認這條航線可以持續走下去，時間長達三年，期望重返亞洲郵輪領導地位。

▲麗星郵輪副總裁徐牧柔強調，將致力做「最好玩的郵輪」。（圖／記者彭懷玉攝）

「探索星號」日前已進行升級，包括增強燈光、音響及娛樂系統，提供沉浸式體驗。作為麗星郵輪品牌的一部分， 「探索星號」娛樂方面也進階至2.0版本，新增泡沫派對、紅毯派對等各式活動。

▲▼「探索星號」娛樂方面進階至2.0版本，新增泡沫派對、紅毯派對等各式活動。（圖／記者彭懷玉攝）

徐牧柔說，除了去年就有的海上占星，今年增加海上觀星，如天候允許下，能到海上甲板，隨專業導覽了解各星象奧秘。另外新增孩童專屬的「星海夏令營夢想成真計畫」，包含「小小繪畫家」、「小小打擊手」、「小小拼圖王」、「螢光小明星派對」等，可以跟古巴藝術家一同創作、與埃及樂手一同學鼓，藉一系列活動激發孩子想像力和創造力，在旅程中有所收穫，預計未來固定成夏令營模式。

▲▼新增孩童專屬的「星海夏令營夢想成真計畫」，包含「小小繪畫家」、「小小打擊手」等。（圖／記者彭懷玉攝）

不只持續朝最好玩郵輪邁進，安全也是重中之重。面對台灣即將進入颱風季節，麗星郵輪也早已做好萬全準備，徐牧柔說，公司設有專門監測部門，密切關注海象，並備有應變方案。假設東北亞航線受颱風影響，會考慮轉往南方替代路線，或配合港口公司管理，彈性調整開港時間，必要時也有完整的賠償旅客方案。

▲面對台灣進入颱風季節，麗星郵輪承諾早已做好萬全準備。（圖／記者彭懷玉攝）

此外，她強調，公司對安全與健康極為謹慎，包括長者照護、強制性消防演習，並遵照台灣衛福部及世界衛生組織（WHO）的相關規定，應對如COVID-19或流感等傳染病，讓一家大小在郵輪上玩得開心又安心，「船上完全不會無聊，只會玩得太累」她笑著說。

▲今年也首次將夜店搬上郵輪，「暮光晚會」由DJ播放耳熟能詳的流行樂，旅客隨音樂盡情搖擺身體。（圖／記者彭懷玉攝）



說到郵輪盛事，令全球迪士尼粉絲瘋狂的便是Disney Adventure（迪士尼探險號）。迪士尼探險號總重達20萬8,000噸，載客量約6,700人，航程中有迪士尼獨有的煙火、迪士尼朋友派對及歌舞劇等，還能和米奇船長、迪士尼公主等角色互動。迪士尼探險號12月15日從新加坡首航，進駐時間長達五年，由於是首次來到亞洲，距離台灣也近，一開賣就刷出亮眼成績。

▲▼迪士尼探險號12月15日從新加坡首航。（圖／迪士尼遊輪提供）

