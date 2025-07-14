亞洲旗艦的質感假期，就選MSC榮耀號

文／七逗旅遊網 圖／MSC地中海郵輪

質感享受不必遠行，男人的完美假期，從這裡出發

對於懂得生活、追求品質的你來說，假期不只是放鬆，更是讓自己回歸自我、重新充電的時刻。與其花時間規劃交通、找景點，不如選擇一次「什麼都有」、風格講究、設施完備的假期。搭上歐洲MSC地中海郵輪打造的亞洲旗艦船MSC榮耀號（MSC Bellissima），從基隆直航日本沖繩、宮古島、石垣島，在海上開啟一段質感與舒適兼具的航程。

為菁英男士打造的放鬆儀式感

不想人擠人、不想跟團趕行程？MSC榮耀號提供的正是能隨心所欲、品味自我風格的選擇。每天醒來，面向海平線，走進船上健身中心或戶外運動場來場慢跑，開啟一天的儀式感。白天在甲板曬太陽，晚上到酒吧小酌微醺、再看場互動式表演或到劇院看一場國際級歌舞秀，享受完全為你量身打造的娛樂節奏。

(飲酒過量 有害健康)

喜歡競速與科技的你，也別錯過F1模擬賽車體驗、VR影院與互動遊戲設施，沉浸式感官娛樂，讓你的假期絕不無聊。

不只有玩，還有懂吃的品味

講究生活品質的男士，自然也對「吃」有要求。MSC榮耀號上設有多達13間主題餐廳，從經典美式牛排館、道地日式壽司、到風味濃郁的墨西哥料理與義大利傳統佳餚，每一餐都像在世界各地環遊。你可以在主餐廳細品三道式晚餐，也可以走進Buffet餐廳邊看海邊大啖各國美食。

餐後，還能挑選20間風格各異的酒吧與咖啡廳，無論是雪茄與威士忌、精釀啤酒、或是一杯完美比例的Negroni，這裡都是讓你暫時脫離繁忙，靜享片刻的理想之所。

與家人或朋友共享質感時光

MSC榮耀號不只是適合一人放空的沉靜假期，更非常適合與三五好友、家庭成員一同前行。如果你想來點特別的兄弟慶生之旅，或是帶孩子一同創造共同回憶，這艘船的多元設施都能滿足。

親子設施如Lego兒童樂園、親子泳池，讓小孩開心玩、大人也能安心放鬆。想要一起做活動的話，不妨預約一場SPA按摩、到卡拉OK包廂熱唱一曲，或者一起在星空下看場露天電影，都能留下難忘的回憶。

完美航線，城市＋海洋的雙重享受

MSC榮耀號的冬季航線特別規劃五日行程，從基隆出發前往沖繩、石垣島、宮古島等熱門景點。不僅可以享受郵輪上吃喝玩樂的精彩，也能上岸探索日本當地的文化與美食。愛血拼的人可以在免稅店與日本藥妝店盡情選購，喜歡人文風情的則能感受沖繩獨特的島嶼魅力。

夏季旅展限定好康別錯過！

想搶先感受MSC榮耀號的魅力嗎？MSC榮耀號將於7/18至7/21參加台北夏季旅展！活動期間只要在現場與施華洛世奇水晶旋梯壁面合照，並上傳至官方粉絲團指定貼文，就有機會獲得限量精美好禮，讓你還沒登船就先擁有難忘回憶！

同時也別錯過7/31前早鳥預購優惠每房折10,000元，現場下訂還可獲得《成交禮》MSC精美小禮物（數量有限，送完為止）。旅展期間還有互動活動送好禮，誠摯邀請民眾蒞臨夏季旅展攤位，一起同樂！

今年的假期，就讓MSC榮耀號，帶你實現質感生活的最高境界。

MSC榮耀號銷售旅行社 (按筆畫排序)：五福、可樂、行家、百威、東南、信安、喜鴻、雄獅、尊榮、鳳凰

MSC地中海郵輪官方合作旅行社網站 : https://pse.is/7pafe5

MSC地中海郵輪官方Facebook : https://www.facebook.com/MSC.Cruises.Taiwan









