全台最大「貴族世家」分店今開幕　380元享百道料理吃到飽

▲全台最大「貴族世家」分店今開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

「貴族世家」全台最大分店「板橋板新店」今日開幕，座位數多達328個，除了多款排餐外，自助餐檯還供應熱食、湯品、冷菜、沙拉、水果、甜點等，品項多達上百道，380元起就能吃到飽。

貴族世家是台灣平價連鎖牛排館，昆陽店6月底熄燈並搬遷到板橋，由於這是台北市最後一家分店，因此在網路引起話題。不過，板橋板新店相隔幾天後，正式在今天開幕，貴族世家執行長李燈焜表示，一般門市座位數約250個上下，而板橋板新店多達328個，是目前全台最大的分店。

▲貴族世家板橋板新店座位多達328個。

除了座位數最多，貴族世家板橋板新店的自助餐檯也供應上百道菜色，李燈焜表示，其中熱食多達30多道，包括滷豬腳、紅燒肉、麻辣鴨血豆腐、炒麵、炸魚、炒青菜、紅燒茄子等，炸物區也有薯條、雞塊、地瓜球，同時還提供白飯及一整鍋的滷肉與咖哩，就怕民眾吃不飽。

▲熱食超過30道。

▲麻辣鴨血豆腐。

▲炒米粉。

熱食之外，自助吧餐檯還供應沙拉、冷菜、水果，冷菜吃得到淡菜、鯊魚煙、豬心、小卷，而水果種類超過20種，包括西瓜、奇異果、火龍果、荔枝、蘋果、芭樂等。此外，餐廳還有現煎區，顧客可點用蚵仔煎、荷包蛋、蘿蔔糕。

▲冷菜吃得到淡菜、鯊魚煙。

▲水果種類也超過20種。

▲甜點區。

▲飲品區。

▲霜淇淋有3種口味，上圖為芒果。

價格部分，排餐430元起至650元，不吃牛的民眾有海鮮、雞排、豬排及羊排可選。如果怕吃了排餐就無法盡情享用其他菜色，也可以選擇單點自助吧，每人380元。

▲爐烤美國肋眼牛排。（圖／台北萬豪酒店提供）

另外，台北萬豪酒店超人氣肉食吃到飽回歸，12月30日前，Lobby Lounge每日晚間6點至9點都有「肉食享肋‧豪吃之夜」活動，今年全新升級，除爐烤美國肋眼牛排主菜，再推出全新BBQ豬肋排選項，讓不食牛肉的消費者也能大飽口福。此外，過往附餐品項僅供應1次，回歸後全面升級為自取餐檯無限享用，愛怎麼吃就怎麼吃。

「肉食享肋‧豪吃之夜」牛排吃到飽活動即日起至12月30日，每日限量供應，需提前一日訂位，同桌賓客需點選相同方案，每人1,280元+10%，假日、連續假期不加價。