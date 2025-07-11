台灣人愛去日本卻卡關　玩二、三線城市有3大難題

▲旅遊電商Klook宣布與星野集團攜手，推出「住宿交通套票」。上圖左起為Klook商務長范偉能、星野集團代表星野佳路、Klook日本總經理增田航。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

2024年台灣人赴日旅遊突破600萬人次，雖然直飛航點眾多，探索日本二、三線城市更加便利，但仍面臨資訊不足、交通不便等問題。為此，旅遊電商Klook宣布與星野集團合作，推出溫泉旅館品牌「界」系列與JR Pass的住宿交通套票，即日起開放預訂，利用兩邊優勢，解決旅客交通與預訂問題的同時，藉由每一間「界」旅館提供的獨特體驗，深度感受日本不同面貌。

▲對台灣人來說，前往日本二、三線城市旅行仍有許多困難待解。（示意圖／記者蔡玟君攝）

▪︎台灣人探索日本二三線城市3大難題：交通、資訊不足 住宿有限

台灣人2024年赴日人次超過600萬，佔台灣出國旅客36%。根據Klook調查，台灣旅客若計劃前往日本，有72.1%想前往一線城市，27.9%想前往青森、金澤、廣島等二三線城市。而深究想前往二三線城市原因，包括想體驗更道地的日本文化與風景、希望避開人潮，以及喜歡自然風景。

即使目前台日之間直飛航點多元，但落地後的交通問題仍困擾許多台灣人。調查指出，台灣人想前往二三線城市旅行最常碰到的難題，「交通不便、擔心交通成本高」高達4成，其他原因包括旅遊資訊欠缺，不知有哪些景點可玩、擔心踩雷，以及住宿選擇有限。

▲Klook透過平台一站式預訂優勢，解決旅客預訂交通與資訊規劃困難，現在透過平台可購買JR PASS，也可以預訂新幹線車票。（圖／記者蔡玟君攝）

▪︎Klook攜手星野集團推出「住宿+交通套票」解方

為此Klook與星野集團攜手提出解方，整合旗下溫泉旅館品牌「界」系列飯店與JR Pass，推出住宿交通套票，讓旅客能在Klook上同時完成住宿與交通預訂，並享有即時確認、中文介面等服務，減少交通與資訊規劃的困難，也讓海外旅客更容易查找當地住宿選擇，同時能改善旅客過度集中都會區、並擴大地方探索選擇。

星野集團代表星野佳路則指出，比起過度觀光，目前日本面臨的觀光問題為「過度集中」，超過7成的旅客集中在東京、大阪、京都、北海道、福岡等城市，但日本有47個都道府縣，等於仍有42個地方有待被旅人發掘。

而星野集團「界」系列飯店目前在日本共有21間，多設於二、三線城市的溫泉鄉，每一間旅宿設計均融入在地特色，並提供獨特的在地文化體驗。

▲▼界 別府。（圖／翻攝自星野集團官網）

如「界 別府」位於大分縣別府溫泉，館內除了大浴場之外，還設有一覽別府灣的足浴和象徵別府溫泉文化的手浴；旅館內的「當地樂」體驗，則是館內人員身著「法披」敲擊著化身為樂器、大大小小的溫泉木桶，演出獨特的「瓶罐樂隊演奏會」，帶旅客體驗昔日別府街鎮熱鬧多彩的夜生活氣氛。

▲挪威郵輪戶外泳池。（圖／業者提供）

除了透過自由行方式玩日本，現在另一種赴日玩法就是搭遊輪，旅遊電商「AsiaYo」目前在站上提供超過900條航線的遊輪商品，成為台灣成長最快速的遊輪線上預訂平台。

根據AsiaYo大數據統計，目前台灣人最喜歡的仍是以基隆港出發的航線，目的地以日韓為主，前三名分別為沖繩、石垣島、濟州島。而Fly Cruise航線則是東南亞、歐洲、美國等出發最受歡迎。為吸引旅客透過平台預訂，平台與挪威郵輪合作，即日起至7月28日為止，透過AsiaYo官方APP下單最高可獲得100美元船上消費金。